Andrea Sanna | 30 Settembre 2023

È finita per un’altra coppia di Uomini e Donne

Le coppie di Uomini e Donne di questi ultimi anni non sembrano davvero avere pace! È di oggi la notizia che altri due protagonisti si sono lasciati. Parliamo degli ex corteggiatori Lilli Pugliese e Simone Florian, che erano arrivati in trasmissione precisamente per Luca Salatino e Jessica Antonini.

La loro relazione è nata fuori dal programma, quando Lilli ha ricevuto i primi messaggi su Instagram da parte di Simone. Lui non ha mai negato di essere rimasto impressionato dal carattere e dalla bellezza della ragazza. Per questo ha provato a farsi avanti. A distanza di qualche mese dalla fine del loro percorso a Uomini e Donne, hanno iniziato a conoscersi meglio e lo scorso ottobre hanno ufficializzato la loro storia.

In un primo momento tutto procedeva per il meglio, ma pian piano il rapporto ha cominciato a vacillare per i due ex protagonisti di Uomini e Donne. Specie poi quando a febbraio hanno iniziato a circolare i rumor di una crisi, confermata con la conseguente rottura comunicata sui social.

A giugno il riavvicinamento che ha quindi lasciato pensare e sperare che tra Lilli e Simone di Uomini e Donne tutto procedesse per il meglio dopo una prima battuta d’arresto. Quello che però sembrava un nuovo inizio, si è rivelato invece un buco nell’acqua.

Deianira Marzano ha rivelato su Instagram che la relazione tra Lilli Pugliese e Simone Florian sarebbe nuovamente finita. Il motivo riportato però è davvero assurdo e bislacco! Secondo quanto riporta la fonte, infatti, il ragazzo avrebbe contattato altre donne, facendo delle richieste, come dire…. particolari:

“Lilli Pugliese ha lasciato Simone Florian cancellando tutte le foto che aveva con lui perché scriveva ad una ragazza che lo ha riferito alla fidanzata. Cioè a lei, e lei ha confermato che aveva scoperto che lui chiedeva foto dei piedi anche ad altre”

Storia Instagram di Deianira Marzano sulla coppia di Uomini e Donne

Un racconto che ha lasciato perplessi tanti fan di Uomini e Donne e che potrebbe trovare dei risvolti semmai Lilli e Simone volessero intervenire per dare la loro versione dei fatti. Attendiamo novità!