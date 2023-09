Spettacolo

Nicolò Figini | 24 Settembre 2023

Mara Venier ha nominato Alberto Matano sui successore a Domenica In. Ecco la risposta del conduttore

Il successore di Mara Venier

Come sappiamo Mara Venier e Alberto Matano sono amici da lungo tempo. Infatti è stato proprio grazie all’intervento della conduttrice se il collega e il suo compagno hanno deciso di convolare a nozze:

“Una sera a cena ha cominciato a dirci: ‘Ma cosa aspettate a sposarvi?’. Riccardo ha preso il telefono e ha iniziato a cercare una data. È cominciata la corsa contro il tempo per organizzare tutto in un mese e mezzo. La ringrazio ancora perché è stato il clic che mancava per portarci a questo passo“.

Non sorprende, quindi, che quando a Mara Venier è stato chiesto chi vorrebbe fosse il suo successore a Domenica In lei abbia risposto proprio Alberto Matano. A Gente, quindi, in un’intervista al presentatore e alla sua mamma è stato domandato che cosa ne pensassero.

La prima a rispondere è stata la signora Marisa: “Domenica In è una bellissima trasmissione che Mara, bravissima, ha cucito su di sé. Quanto ad Alberto, mi auguro che continui a fare qualcosa che gli somigli“.

Matano, invece, ha affermato di sentirsi lusingato dal discorso di Mara Venier. Tuttavia, Domenica In è il suo programma e il giorno in cui lei si stancherà di farlo bisognerà pensare a un altro progetto:

“[…[ ma non penso possa esistere Domenica In senza di lei. Se e quando Mara deciderò di smettere di farla dovrà essere per forza un altro programma”.

Questo quanto riferito al settimanale Gente, come riporta anche il profilo Twitter Cinguetterai. Voi che cosa ne pensate? Siete d’accordo con la Venier o con Matano? Fatecelo sapere con un commento. Nel mentre continuate a seguirci per non perdervi tante altre news.