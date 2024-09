Questo pomeriggio, Raimondo Todaro è stato ospite a La Volta Buona e non si è risparmiato qualche critica alla giuria di Ballando con le Stelle.

Raimondo Todaro ha tritato la giuria di Ballando e salvato Alessandra Celentano a La Volta Buona

Raimondo Todaro è tornato in Rai per un’ospitata nella puntata di oggi de La Volta Buona, con Caterina Balivo. Durante lo spazio a lui dedicato, si è parlato della sua carriera, ripercorrendone alcuni momenti chiave.

Non parliamo, ovviamente, solo del periodo in cui è stato protagonista in prima persona delle piste da ballo in giro per il mondo, ma anche di Ballando con le Stelle e Amici.

Caterina Balivo, infatti, ha tenuto più volta a puntualizzare il fatto che Raimondo Todaro sia stato l’unico maestro del programma di Milly Carlucci a sollevare per ben cinque volte la coppa del vincitore.

Anche ad Amici, negli ultimi anni, è riuscito a ritagliarsi un proprio spazio, anche se da quest’anno non è più parte della cattedra di ballo. Il suo carattere focoso l’ha spesso portato allo scontro, sia su Rai 1 con la giuria di Ballando, sia su Canale 5 con la maestra Celentano in particolar modo.

Proprio tra queste due figure ha dovute scegliere chi tritare, nel caratteristico momento del programma della Balivo, in cui decretare la propria Volta Buona: le critiche a Ballando con le Stelle o ad Amici?

Senza doverci riflettere troppo, Raimondo Todaro ha scelto di fare a pezzettini la foto della giuria di Ballando. L’ex ballerino ha infatti spiegato molto chiaramente il suo pensiero, che si basa sulla competenza:

“Certe volte la giuria di Ballando per me era insopportabile. Esclusa Carolyn, gli altri non ci capiscono una ceppa. Quindi tritiamo la giuria di Ballando e mi tengo la mia buona amica Cele. [Dalla Celentano le critiche] le accetti perché è una professionista. La vede in maniera diversa, però ha studiato una vita. Loro, con tutto il bene…“

Tritata la giuria di Ballando, Raimondo ha anche avuto un moto di simpatico affetto nei confronti di Alessandra Celentano. Con ancora in mano la sua foto, le ha fatto un mezzo cuore e una sorta di ammiccamento alla telecamera.

Todaro, infatti, ha dichiarato che, nonostante gli scontri ad Amici, dove ciascuno difende le proprie idee e i rispettivi allievi, hanno un bellissimo rapporto di amicizia al di fuori del programma.