Quest’anno tra i maestri di Ballando con le Stelle c’è anche Giovanni Pernice, che arriva direttamente dal cast della versione originale inglese del talent show. Il ballerino tuttavia aveva ricevuto accuse da una delle concorrenti e adesso a prendere le sue parti è Milly Carlucci.

Milly Carlucci difende il maestro di Ballando con le Stelle

Tra poche ore parte ufficialmente la nuova edizione di Ballando con le Stelle, attesissima da tutto il pubblico. Quest’anno come sappiamo il talent show di Milly Carlucci inizia con qualche settimana di anticipo e in molti si chiedono già cosa accadrà. Come qualcuno avrà già notato, alcuni nuovi mastri sono entrati a far parte del cast della trasmissione e tra loro c’è anche Giovanni Pernice. Il ballerino tuttavia qualche mese fa è finito al centro della polemica, per via di un episodio accaduto a Strictly come dancing, la versione originale inglese di Ballando.

Proprio la concorrente che affiancava Pernice ha accusato di bullismo il maestro, che è stato così allontanato dal talent. In queste ore però a rompere il silenzio, prendendo le difese di Giovanni, è stata la stessa Milly Carlucci, che nel corso della conferenza stampa di Ballando con le Stelle ha spiegato:

“La storia di Giovanni è una storia particolare e da noi non si sarebbe verificata. La sua compagna di ballo ha parlato di bullismo. La Bbc non ha le telecamere nelle sale prove. Da noi questo non avverrebbe. Noi siamo stati a stretto contatto con la Bbc e a distanza di nove mesi non è uscito nulla. Ci hanno dato il via libera per avere Giovanni. Se ci fosse stato qualcosa non ce l’avrebbero dato. La Bbc è un’azienda molto seria”.

Ma non solo. A dire la sua è stata anche Bianca Guaccero, che verrà affiancata proprio da Giovanni Pernice nel corso della sua esperienza a Ballando con le Stelle. In merito la conduttrice ha affermato: “La cosa più bella che Giovanni mi sta insegnando è avere fiducia in me stessa. Sta tirando fuori da me un entusiasmo che avevo messo nel cassetto”.