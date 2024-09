Siete pronti per la nuova edizione dello show condotto da Milly Carlucci? Ecco chi sono le coppie di ballerini professionisti e concorrenti di Ballando con le stelle 2024.

Le coppie di Ballando con le stelle 2024

A partire da fine settembre 2024 Milly Carlucci tornerà in onda su Rai 1 con Ballando con le stelle.

Dopo aver scoperto l’identità dei dei professionisti e dei Vip in gara, adesso non ci resta che capire quali sono le coppie di ballerini e concorrenti.

A rivelarlo ci pensa, piano piano, il profilo Twitter ufficiale del programma danzante.

Cominciamo subito…

Coppie Ballando con le stelle 2024: Bianca Guaccero e Giovanni Pernice

Partiamo con Bianca Guaccero, nota conduttrice televisiva che ha accettato la proposta di Milly Carlucci.

Lei è affiancata dalla new entry Giovanni Pernice. Si tratta di un ballerino che vive nel Regno Unito dove ha preso parte ha show come Strictly Come Dancing.

Ha grande esperienza ed è campione del Jive e nel Charleston.

Andiamo avanti…

Federica Nargi e Luca Favilla

Federica Nargi la conosciamo per aver preso parte a vari reality e programmi, come per esempio Pechino Express e Tale e Quale Show.

Balla accanto a Luca Favilla che è entrato nel cast della tredicesima edizione senza mai lasciare il suo posto, fatta eccezione per la quindicesima.

Il pubblico non vede l’ora di scoprire come se la caveranno sulla pista da ballo e noi vi terremo informati!

Continuiamo…

Coppie Ballando con le stelle 2024: Luca Barbareschi e Alessandra Tripoli

Luca Barbareschi è un attore di grande successo che, dopo una carriera al cinema e a teatro, ha deciso di mettersi in gioco anche a Ballando con le stelle.

Accanto a lui troviamo Alessandra Tripoli, storica ballerina che è accanto a Milly Carlucci dalla decima edizione.

La professionista ha lasciato il suo posto solo in occasione della quindicesima stagione tornando però l’anno seguente.

Proseguiamo…

Francesco Paolantoni e Anastasia Kuzmina

Francesco Paolantoni è un comico che il pubblico della Rai conosce molto bene grazie alla partecipazione a programmi come Stasera tutto è possibile o Tale e Quale Show.

Con lui si esibisce Anastasia Kuzmina, presente nello show danzante dall’ottava edizione e in tutti questi anni è sempre stata costante.

Come se la caverà questa nuova coppia? A rivelarlo sarà il tempo ma nel mentre proseguiamo con la nostra lista.

Andiamo avanti…

Coppie Ballando con le stelle 2024: Furkan Palali ed Erica Martinelli

Passiamo dunque a Furkan Palali, attore molto noto in Italia grazie alla soap opera turca Terra Amara.

In queste ultime settimane era affiorato anche il gossip su un presunto flirt con Stefania Orlando, la quale ha smentito ospite a Pomeriggio Cinque.

Ad accompagnarlo l new entry Erica Martinelli.

Continuiamo…

Sonia Bruganelli e Carlo Aloia

La tanto chiacchierata Sonia Bruganelli è un’altra concorrente di Ballando con le stelle e anche lei avrà ovviamente il suo ballerino.

Si tratta della new entry Carlo Aloia, che ha preso parte a molti campionati internazionali ed è apparso nella trasmissione Baila.

Vedremo come se la caveranno nel corso delle puntate.

Ma non fermiamoci qui…

Coppie Ballando con le stelle 2024: Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti

L’ultima concorrente, in ordine cronologico, a essere stata annunciata è Anna Lou Castoldi, ovvero la figlia di Morgan e Asia Argento.

A lei sarà affiancato il ballerino Nikita Perotti, già visto nel programma di Milly Carlucci perché vincitore di ‘Ballando con te‘ insieme a Sophia Berto.

La coppia scenderà in pista il 28 settembre 2024 e non vediamo l’ora di vederla all’opera!

Prosegui…

Tommaso Marini e Sophia Berto

Tommaso Marini è stato assoldato da Milly Carlucci per scendere in pista.

Il campione di scherma, nel corso della sua carriera, ha vinto varie medaglia d’oro agli Europei e anche ai Mondiali di fioretto.

Accanto a lui troveremo Sophia Berto, vincitrice di ‘Ballando con te‘ lo scorso anno insieme a Nikita Perotti.

Continua…

Coppie Ballando con le stelle 2024: Federica Pellegrini e Angelo Madonia

Da un campione nella scherma passiamo a una campionessa di nuoto conosciuta in tutto il mondo. Stiamo parlando ovviamente di Federica Pellegrini.

Se la nuotatrice non ha bisogno di presentazioni la stessa cosa vale anche per il suo maestro di ballo: Angelo Madonia.

Sicuramente ne vedremo delle belle!

Continua…

Cugini di Campagna e Rebecca Gabrielli

Scendo in pista a Ballando con le stelle anche i Cugini di Campagna con il loro entusiasmo senza paragoni.

Ad accompagnarli Rebecca Gabrielli, presente nel cast già da due edizioni.

Sui profili social della trasmissione i più curiosi potranno assistere al loro incontro in sala.

Andiamo avanti…

Coppie Ballando con le stelle 2024: Nina Zilli e Pasquale La Rocca

Passiamo adesso a Nina Zilla, la quale è conosciuta per essere un’ottima cantante e anche una ex giudice a Italia’s Got Talent e X Factor.

Ad affiancarla sulla pista da ballo ci sarà Pasquale La Rocca, che ha vinto la gara negli ultimi due anni.

Riuscirà a condurre la cantante alla vittoria? Lo scopriremo presto.

Proseguiamo…

Alan Friedman e Giada Lini

Anche il giornalista Alan Friedman ha deciso di mettersi in gioco accettando l’invito della conduttrice di Ballando con le stelle.

Accanto a lui troviamo Giada Lini, da tre anni ormai al fianco di Milly Carlucci.

Negli anni precedenti ha ottenuto buoni risultati, vedremo se anche in questa occasione sarà alta in classifica.

Concludiamo…

Coppie Ballando con le stelle 2024: Massimiliano Ossini e Veera Kinnunen

Chiudiamo la lista con Massimiliano Ossini, noto conduttore che sulla Rai è al timone dal 2022 di Unomattina.

A tendergli una mano in pista c’è Veera Kinnunen, storica ballerina del programma. Ricordiamo infatti che è presente dalla nona edizione.

Cosa ne pensate di queste coppie? Fatecelo sapere con un commento.

Continuate a seguirci per non perdervi altre news.