1 Il presunto flirt tra Lady Gaga e Bradley Cooper

Grazie al film A Star is Born Lady Gaga, nel 2019, aveva debuttato sul grande schermo ottenendo un grandioso successo internazionale. La popstar, infatti, aveva anche ricevuto come riconoscimento l’Oscar alla migliore canzone originale per Shallow, cantata insieme a Bradley Cooper. Proprio per la loro performance molto intima, avvenuta sul palco degli Academy, avevano cominciato a diffondersi rumor secondo i quali tra loro ci fosse proprio qualcosa di romantico.

Le indiscrezioni si sono fatte sempre più insistenti, ma finalmente Bradley Cooper ha parlato per la prima volta. Ha, infatti, raccontato la sua verità su quanto accaduto ormai due anni fa. Come riporta anche Fanpage, quindi, il tutto è avvenuto quando l’attore americano ha elogiato la collega in vista del nuovo progetto House of Gucci. Ha, perciò, rilasciato alcune dichiarazioni a l’Hollywood Reporter:

Durante quel duetto stavamo solo recitando. Abbiamo concepito quell’esibizione come se fosse una scena del film, in parte anche per farmi superare l’ansia della performance dal vivo. Era come se ci fossimo appena innamorati, in quel momento: sarebbe stato strano farlo su due sgabelli rivolti al pubblico davanti a milioni di persone.

Ovviamente Bradley Cooper non ha potuto fare a meno che spendere tante belle parole per Lady Gaga: “È così terribilmente carismatica e bella […]. Quando abbiamo iniziato a lavorare insieme, ho capito: “Oh, oh, il cielo è il limite in termini di ciò che è in grado di fare e del suo livello di impegno“. Finalmente, ora, abbiamo messo un punto definitivo a questa faccenda. Tra loro non c’è mai stato nulla di più che una relazione professionale di grande stima e affetto.

Qualche giorno fa, inoltre, la popstar si trovava in Italia per l’anteprima del film House of Gucci e per un’interivsta a Che tempo che fa…