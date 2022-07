L’anima dell’estetica con Giuseppe Sito: ridensificazione prima o dopo l’estate?

Ci si chiede spesso se pensare alla pelle, preparandola, prima dell’estate, o piuttosto se pensare a ripararla dopo l’estate. In realtà una risposta precisa non esiste, e certamente la verità sta nel non trascurarla mai, prima e dopo l’estate.

La pelle rappresenta l’organo più esteso del nostro corpo, ha un’azione di difesa importantissima. Senza pelle non vi è sopravvivenza e, diciamocelo pure, accarezzare una pelle liscia e setosa non è come percorrere con le dita una strada piena di curve e asperità.

E allora cosa fare? Qual è il metodo, non dell’eterna giovinezza che sappiamo bene essere un’utopia, ma di una pelle fresca e sempre nutrita? E, soprattutto, quando procedere per chi è evidentemente in ritardo?

Oggi abbiamo la fortuna di avere a disposizione mezzi che solo qualche tempo fa era impensabile potessimo adoperare, e mi riferisco soprattutto a una tecnica che si chiama RIDENSIFICAZIONE. La possibilità cioè di restituire alla pelle le sostanze nutritive fondamentali, che si perdono inesorabilmente con l’età, le cattive abitudini come il fumo e la scriteriata esposizione ai raggi solari. Tutto ciò conduce a una pelle spenta, segnata da mille rughette e priva di sostegni, una pelle che non svolge più la sua funzione di contenimento e di efficienza estetica.

E allora interveniamo somministrando con tante micropunture, le sostanze che abbiamo perso, stimolando la formazione di nuova pelle più luminosa, più tonica più affascinante. E quindi, così come un cocktail di un bellissimo bar, usiamo un prodotto di scelta che, in una base di acido ialuronico, ha otto aminoacidi, che sono poi i costituenti fondamentali delle proteine, gli antiossidanti, potentissimi spazzini dei cosiddetti radicali liberi, quelli che ahimè ci conducono all’invecchiamento, minerali e vitamine!

E che altro potremmo volere?

Inoltre, se ci lasciamo guidare un po’, invece che le striminzite siringhine che non ce n’è mai abbastanza, adoperiamo un bel tre millilitri, tre volte la dose normale, che ci aiuta a coprire anche collo e décolleté.

L’invecchiamento poi, colpisce anche il dorso delle mani, i gomiti, l’interno delle braccia, il labbro superiore, tutte aree ove opportunamente riusciremo a ridensificare e ottenere gli stessi brillanti risultati.

Si capisce quindi che questo rimedio non ha stagionalità e che se iniettato prima dell’estate, proteggerà e stimolerà la pelle per tutta l’estate, e se invece lo faremo dopo, sarà comunque l’inizio di una stimolante terapia che andrà poi avanti a proteggerci dall’inverno e così via.

E allora, prima o dopo l’estate? Subito!

a cura di Giuseppe Sito

