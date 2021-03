Lapo Elkann su Fabrizio Corona

Era il 2005 quando, nel pieno dello scandalo, Fabrizio Corona tentava di vendere ai giornali foto e interviste che aggravavano la sua immagine. Da allora, però, di acqua ne è passata e Lapo Elkann non è il genere di uomo incline al rancore. Per questo, nell’ennesimo momento critico che l’ex re dei paparazzi sta affrontando, anche lui si accoda alle celebrità disposte a schierarsi con Corona. “Non ho nessun livore”, ha dichiarato quindi Lapo Elkann al nostro settimanale riferendosi proprio a Fabrizio Corona. “Nessun rancore. Show must go on,” prosegue, “bisogna andare avanti”.

Queste sono solo alcune delle affermazioni che il rampollo di casa Agnelli ha rilasciato al direttore Roberto Alessi, il quale lo ha raggiunto telefonicamente prima di un viaggio in Israele. Per Corona erano ore disperate, durante le quali, alla decisione del tribunale di revocargli i domiciliari, ha dato in escandescenza fino a ferirsi gravemente. Gesti disperati di un uomo disperato e che, sia come sia, ha urlato la sua richiesta di aiuto.

Ma il sostegno non gli manca, e gli è venuto subito dalla voce di chi, come Asia Argento, ha contestato su Instagram la scelta dei magistrati. Per loro, Corona merita di restare dietro le sbarre a causa delle reiterate contravvenzioni agli obblighi richiesti. Non avrebbe dovuto presenziare in TV, ospitare gente a casa, usare i social. Invece…

Da Asia Argento a Celentano

Ma l’attrice non è stata la sola a mostrargli solidarietà. Sempre via Instagram, anche Adriano Celentano gli ha dedicato un lungo post. Il cantante ha ammesso il suo dolore nel rivedere le immagini di mamma Gabriella trattenere a sé Fabrizio perché non glielo portassero via. È stato solo allora, per evitare alla donna un malore, che Fabrizio si è peraltro calmato.

“Tu hai fatto tante st*** nella vita… Solo tu puoi aggiustare il sentiero, non solo della tua vita, ma quella di tutte le persone che aspettano un tuo segnale”, gli ha suggerito Celentano sottolineando la sproporzione delle sentenze dei giudici verso Fabrizio.

Nel frattempo, Lapo Elkann chiudeva ufficialmente con Novella 2000 uno dei frangenti più dolorosi della sua vita, perdonando Fabrizio Corona e augurandogli di superare le proprie difficoltà.

“Credo che nella vita si debba girare pagina, dimenticare il male, tutto ciò che è negativo. E lui si è fatto soprattutto del male, spero non continui più a farselo. Spero che riesca a trarre la forza dai suoi errori e ritrovare se stesso, il meglio di se stesso”.

Elkann non trascura comunque di notare che, almeno attualmente, Corona non sembra manifestare segni di quella spinta a cambiare con cui invece dovrebbe rimediare alla sua vita.

“Per ora non ho visto questo suo cammino, non avverto un autentico cambiamento, la voglia di diventare altro, il desiderio di crescere. Lo so, si fa fatica, la strada è in salita” dice, forse riallacciandosi anche alle sue esperienze. “Ma ci si fortifica, man mano, ogni giorno. Spero che lo capisca anche lui”.

Tutto questo e molte altre notizie ancora le trovate sul nuovo numero di Novella 2000, in edicola da questa mattina.

Novella 2000 © riproduzione riservata.