Andrea Sanna | 3 Dicembre 2022

Ecco perché Larz non parla con i parenti

Un ragazzo californiano in queste ore sta facendo molto discutere sul web per aver preso la decisione (assurda) di non parlare più con i suoi parenti. E non perché ci ha litigato, ma per altro. Lui è Larz, fa l’influencer e su Instagram ha la bellezza di 415K follower.

Non è la prima volta che Larz fa parlare di sé. Già nel 2020, come ricorda il Daily Mail, era diventato famoso quando, allo scoppio della pandemia, era stato ricoverato in ospedale per Covid. Pochi giorni prima sui social aveva postato un video discutibile in cui leccava la tazza del wc (ma anche in altre occasioni imbarazzanti) per una challenge su TikTok. All’epoca attirò Larz attirò l’ira di molti, che è riaffiorata in queste ore dopo la recente notizia.

Ma cosa ha combinato Larz per diventare così virale? Il giovane 23enne ha chiuso i rapporti con le persone care perché non sono abbastanza famosi. Una scelta davvero molto drastica, che lui stesso ha così commentato: «A volte mi mancano, ma poi penso che farei meglio a parlare con una come Cardi B».

Larz ha avuto modo di parlare di questo in un programma radiofonico californiano condotto da Kyle Sandilands e Jackie ‘O’ Henderson, dove ha spiegato quelle che sono le sue ragioni: «Sono più famoso di tutti e non parlerò con persone che non lo sono». C’è solo una ragione che può fargli cambiare idea: raggiungere il suo stesso numero di seguaci. Come spiegato da lui stesso, Larz ha detto di avere nove fratelli. Attualmente sono bloccati su tutti i social, finché non riusciranno a racimolare un buon numero di follower o diventeranno ricchi.

A detta sua sarebbero “irrilevanti” poiché non hanno tante persone che li seguono. Tra l’altro Larz ha concluso dicendo di avere un sacco di soldi grazie a contratti di varie sponsorizzazioni e ama farsi fotografare con beni di lusso.

La faccenda ha attirato diverse critiche e sul web non si parla che di lui!