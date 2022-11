NEWS

Nicolò Figini | 23 Novembre 2022

Il servizio de Le Iene sul particolare sex toy

Nelle ultime ore è andata in onda una puntata de Le Iene in cui si è parlato di un oggetto molto particolare. Stiamo parlando di un vibratore che promette alle donne di far raggiungere il piacere in trenta secondi. L’inviata, quindi, ha contattato una serie di influencer, conduttrice e personaggi dello spettacolo e intrattenimento per adulti così da parlarne. Ha mostrato loro l’oggetto, il quale presenta due estremità e una di queste ha una specie di lingua che a quanto pare dovrebbe muoversi con effetto rotatorio.

A un certo punto l’inviata ha chiesto se volessero provarlo. Molte, tra cui anche Delia Duran e Soleil Sorge, hanno rifiutato. In nove, tra cui Vera Miales e Maria Teresa Ruta, hanno detto di sì. Si sono chiuse in una stanza e davanti a una telecamera del programma si sono messe comode utilizzando il dispositivo. A tutte è stato, poi, chiesto di leggere una poesia d’amore per circa 30 secondi. Alcune di loro hanno iniziato a fare delle smorfie di piacere, ma allo scadere del tempo nessuna di loro ha raggiunto l’obiettivo.

Allora hanno continuato per altri 3 minuti, dopo i quali cinque di loro hanno detto basta. Dopo qualche altro minuto anche un’altra ha ceduto e se ne è andata. Ecco quindi rimaste un’influender, una creator di Only Fans e Vera Miales. Loro tre sono rimaste fino alla fine del loro percorso e alla fine tutte hanno raggiunto l’orgasmo. Tra chi dice che non ne vale la pena comprarlo e chi invece non vede l’ora di acquistarlo, voi che cosa fareste? Fatecelo sapere con un commento qui sotto.

Seguiteci per altre news. QUI il video completo sul sito de Le Iene.