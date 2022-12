Sophie Codegoni e Alessandro Basciano scoprono in TV il sesso del loro bambino

NEWS

Andrea Sanna | 30 Novembre 2022

Sophie Codegoni

I rapporti oggi tra Sophie Codegoni e Clarissa Selassié

Spesso in tanti si sono chiesti come sono i rapporti oggi tra Sophie Codegoni e Clarissa Selassié, grandi amiche al GF Vip 6, dopo la lite avuta una volta finito il programma. Tra le due ci sono state accuse reciproche, tra cui l’insinuazione della bionda influencer, la quale sosteneva che la sua amica ci avesse provato con il fidanzato Alessandro Basciano nei camerini. Tra l’altro sempre Sophie era rimasta male per alcune uscite di Clarissa sul suo conto, scoperte solo dopo la fine del suo percorso nel reality.

Insomma tra loro di certo non scorreva buon sangue, almeno sino a ieri quando Clarissa e sua sorella Jessica sono state ospiti di Casa Chi, trasmissione che, nemmeno a dirlo, è condotta proprio da Sophie Codegoni. Spinte da Valerio Palmieri che ha riportato a galla l’accaduto, la Selassié ha teso la mano a Sophie porgendole le sue scuse:

“Sophie sa quanto io le voglia bene. Io se l’ho ferita mi dispiace e qui pubblicamente davanti a tutti le chiedo scusa. Per me lei è davvero una persona molto speciale. Pensate che noi volevamo andare a vivere insieme a Londra per un anno” ha ricordato Clarissa. La stessa che ha poi aggiunto: “Per me era la mia migliore amica nella Casa. Mi ero molto affezionata e tuttora lo sono. Se ti ho ferita Sophie mi spiace e spero che potremmo parlare da sole e chiarirci“, ha detto rivolgendosi a Sophie Codegoni. Ma come avrà reagito quest’ultima?

Con molta serenità Sophie Codegoni ha spiegato di non riservare alcun tipo di rancore nei confronti di Clarissa Selassié: “Accetto le scuse, ma la colpa non è al 100%, va divisa. E se sei arrivata a dire determinate cose è perché magari anche da parte mia ci sono state delle mancanze”, ha riconosciuto. Per concludere ha detto di credere tanto nella loro amicizia e di esserci rimasta male per come parlava di lei fuori dalla Casa: “Ma ci sarà modo di parlarne”.

Dunque sembra ci siano buoni propositi (anche in vista del nuovo anno) affinché Sophie Codegoni e Clarissa Selassié possano tornare a essere le amiche di sempre. Quelle amiche che abbiamo conosciuto nella Casa del GF Vip. Entrambe hanno chiaramente detto di voler però parlarne privatamente di modo da risolvere passo passo le divergenze avute. Nel mentre, intanto, la bionda influencer festeggia la sua gravidanza. Sì, avete capito bene. Sophie Codegoni è incinta e presto lei e Alessandro Basciano diventeranno genitori!

Pare quindi che Clarissa Selassié e Sophie Codegoni siano davvero pronte a voltare pagina.