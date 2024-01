NEWS

Vincenzo Chianese | 25 Gennaio 2024

Durante una delle date milanesi del suo tour mondiale, Laura Pausini ha aiutato un fan a fare la proposta di matrimonio al suo fidanzato. La cantante ha così fatto salire la coppia sul palco e ha dedicato loro un brano.

Laura Pausini fa salire sul palco due fan

Ieri sera si è ufficialmente conclusa la leg italiana del nuovo tour mondiale di Laura Pausini, che in queste ultime settimane ha girato il nostro paese da nord a sud. Adesso la cantante romagnola partirà alla conquista dell’Europa, dell’America Latina e dell’America del Nord, con una serie di show che andranno avanti fino al prossimo aprile. La tournée segue alla pubblicazione del nuovo album di inediti della Pausini, Anime Parallele, che solo di recente ha vinto il Disco d’Oro. Proprio in occasione dei 4 concerti milanesi, ultima tappa italiana, è accaduto qualcosa che non è passato inosservato. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Durante il concerto, Laura ha notato il cartellone di un fan, che chiedeva aiuto per fare una proposta di matrimonio al fidanzato. La cantante così, dopo aver letto il messaggio, ha invitato i due ragazzi sul palco e a quel punto non sono mancate le emozioni.

Laura Pausini ha infatti intonato le note di Casomai, brano non presente in scaletta, alla coppia e a quel punto uno dei due si è inginocchiato e ha chiesto la mano al suo compagno, che visibilmente emozionato ha risposto di sì. Naturalmente il video del momento in breve ha fatto il giro dei social e il bellissimo gesto ha commosso tutti gli utenti.

Nel mentre Laura si prepara alla prima data del tour europeo, che toccherà le principali città del continente, da Madrid, a Barcellona, passando per Stoccarda e Parigi. In seguito la Pausini si sposterà in America, dove ad attenderla ci sono diversi concerti già sold out.