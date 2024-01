NEWS

Vincenzo Chianese | 25 Gennaio 2024

In attesa dell’uscita del suo primo libro, Ilary Blasi torna a Verissimo: ecco quando andrà in onda l’intervista

In attesa della pubblicazione del suo primo libro Che Stupida, Ilary Blasi torna a Verissimo per una chiacchierata a cuore aperto con Silvia Toffanin. Ecco quando andrà in onda l’intervista.

Il ritorno di Ilary Blasi a Verissimo

In questi giorni si sta molto parlando di Ilary Blasi. Come tutti sappiamo, solo poche settimane fa la conduttrice ha rilasciato il docufilm Unica, disponibile sulla piattaforma streaming Netflix. Durante il lungometraggio la presentatrice ha raccontato per la prima volta la sua verità sulla fine del matrimonio con Francesco Totti, partendo dallo scoppio della crisi, fino ad arrivare alla separazione ufficiale. Ma non è finita qui. A sorpresa infatti Ilary ha annunciato anche l’uscita del suo primo libro, Che Stupida, che verrà rilasciato da Mondadori il prossimo 30 gennaio. Il romanzo è già attesissimo e in molti si chiedono cosa rivelerà stavolta la Blasi.

Mentre attendiamo di capire cosa accadrà, poco fa è arrivata voce che a breve Ilary tornerà in tv. Dove? Nientemeno che nel salotto di Verissimo, dalla sua grande amica Silvia Toffanin. Senza dubbio proprio in questa occasione la conduttrice de L’Isola dei Famosi darà qualche anticipazione sul suo libro, che nonostante non sia ancora stato pubblicato sta già facendo discutere il web.

Ma quando andrà in onda l’intervista di Ilary Blasi a Verissimo? Come hanno rivelato i canali ufficiali del programma, la conduttrice arriverà dalla Toffanin domenica 28 gennaio, a partire dalle 16.30.

Dopo aver svelato i retroscena della crisi e della separazione da Totti, come ci stupirà questa volta la Blasi? Ma soprattutto quali bombe lancerà la conduttrice nel suo atteso libro Che Stupida? Non resta che attendere ancora pochi giorni per scoprirlo. Nel mentre vi ricordiamo l’appuntamento con Verissimo a domenica 29 gennaio, alle 16.30, naturalmente su Canale 5.