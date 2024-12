È diventata virale la caduta di Laura Pausini sul palco durante il concerto a Milano. La cantante romagnola tuttavia, con l’ironia che da sempre la contraddistingue, è tornata a parlare di quanto accaduto, facendo una battuta che fa fatto sorridere tutti.

Laura Pausini è nel pieno del suo Winter World Tour. Dopo il successo dello scorso inverno, la cantante italiana più famosa al mondo ha deciso di tornare a girare l’Italia e l’Europa con una serie di concerti che stanno registrando sold out su sold out. Nel corso delle quasi tre ore di spettacolo, l’artista romagnola ripercorre non solo i suoi 31 anni di carriera (proponendo le hit che l’hanno resa famosa in tutto il mondo e alcuni dei nuovi brani) ma affronta anche diversi temi sociali. Da sempre infatti Laura si batte per alcune importanti cause, come la violenza contro le donne, la salvaguardia del pianeta e anche per i diritti LGBTQ+.

Spesso tuttavia non si parla degli importanti messaggi che la Pausini sta lanciando in tour e a diventare virali sui social sono invece momenti di tutt’altra natura. Solo pochi giorni fa infatti, nel corso della seconda data milanese, Laura è inciampata ed è così caduta sul palco, facendo preoccupare i fan. La cantante tuttavia si è prontamente rialzata e ha proseguito il suo show senza altri intoppi, dimostrando di essere una vera professionista.

In rete si è però parlato molto di quanto accaduto e il video del momento è diventato virale. In uno dei seguenti concerti del suo tour così la stessa Laura Pausini è tornata a parlare della caduta, commentando con ironia l’incidente. Tutto è iniziato quando un fan ha lanciato sul palco un indumento intimo. A quel punto la cantante, con la simpatia che da sempre la contraddistingue, ha affermato: “Ti ringrazio tantissimo, ma pensi che io porto questa misura? In realtà suggerisco a tutti di non portare la misura piccola. Io quando sono caduta a Milano l’altra sera non mi sono fatta niente. Perché? Perché le rotondità servono a qualcosa e quando cadi sei molto comoda”.

La battuta di Laura ha ovviamente fatto divertire tutto il pubblico e ha messo dunque fine all’accaduto.