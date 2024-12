20 anni fa è stato uno dei grandi protagonisti di “Campioni – Il Sogno”. Ricordate Christian Giuffrida? Indossava la maglia numero 11 del Cervia ed era diventato un idolo per molti appassionati del programma. Ecco cosa fa oggi l’ex calciatore.

Cosa fa oggi Christian Giuffrida

I più nostalgici ricorderanno certamente con grande affetto “Campioni – Il Sogno”, programma di Italia 1 condotto prima da Ilaria D’Amico e poi da Daniele Bossari, che raccontava le vicende degli spogliatoio della squadra del Cervia, guidata da Ciccio Graziani. Il club faceva parte del torneo d’eccellenza in Emilia Romagna e grazie al programma pensato da Mediaset c’era modo di conoscere tutti i retroscena dietro una partita. Tra i protagonisti più amati c’era Christian Giuffrida, con la maglia numero 11.

Se inizialmente il progetto non ottenne i risultati sperati, pian piano ci fu una vera e propria esplosione, tanto che in quel periodo diventò virale tra il pubblico (e senza i social). Tutti aspettavano di vedere le partite del Cervia, di sapere se Christian Giuffrida e compagni avrebbero vinto il match e segnato il goal decisivo, così come tutti i retroscena.

E proprio ora a distanza di 20 anni, a Fanpage.it Christian Giuffrida si è raccontato in un’intervista. Qualcuno si sarà chiesto: cosa fa oggi? Che fine ha fatto. A rispondere a questa domanda ci ha pensato proprio lui ai microfoni del sito:

“In passato ho lavorato come tour leader nei viaggi e sono rimasto nel settore turismo creando un progetto che si chiama ‘Visit Roma Official’, una guida senza scopi di lucro dove condivido consigli e qualche curiosità sulla città. È un progetto nato per caso ma che sta crescendo in maniera organica”. Poi ha raccontato di aver lavorato come social media manager per alcune aziende. “Oggi mi occupo di supervisione del network in franchising, sia da casa che sul posto. Mi occupo sia del lato marketing che del lato operations che su quello amministrativo”.

Il ricordo di Campioni: parla Giuffrida

Nel suo racconto Christian Giuffrida ha anche spiegato come il tempo sia volato e si è detto molto felice di come ancora oggi il programma sia ricordato con affetto da tutti. Gli capita infatti di ricevere delle foto tra poster o magliette di quella squadra e trova carino e divertente parlarne:

“All’epoca non c’era Instagram, non c’era Facebook… sembra davvero una cosa di cento anni fa”. Proprio per questo motivo Christian Giuffrida pensa che se ci fossero stati i social network il programma avrebbe avuto un successo ancor maggiore rispetto a quello ottenuto. Loro erano diventate delle vere e proprie star e nessuno si sarebbe mai immaginato dei bagni di folla per i ragazzi di “Campioni”. Eppure è quello che si era verificato in quegli anni:

“Con i social ci sarebbe stata un enorme visibilità per tutti ma è andata meglio così perché abbiamo mantenuto una spontaneità che forse oggi non ci sarebbe stata”, ha ribadito.

Nonostante poi abbia continuato a giocare per qualche anno ancora partecipando poi alla seconda edizione del programma, Christian Giuffrida ha preferito poi dedicarsi ad altro e oggi fa tutt’altro lavoro, ma Campioni – Il Sogno resta comunque un ricordo indelebile nella sua vita.