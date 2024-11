Durante un recente concerto del suo Winter Tour, Laura Pausini ha visto una fan irrompere sul palco. Non è sfuggita tuttavia la reazione della cantante, che ha prontamente allontanato la sicurezza e ha abbracciato la ragazza.

La reazione di Laura Pausini

Prosegue inarrestabile il World Tour di Laura Pausini. A distanza di quasi due anni dalla partenza della tournée, poche settimane fa è iniziata la leg invernale, che la sta portando in giro nelle principali città d’Italia e d’Europa. Il prossimo 31 dicembre, con uno show evento che si terrà a Messina, il tour terminerà ufficialmente, ma per allora ci sono ancora diversi concerti che attendono la cantante italiana più famosa al mondo. Solo stasera Laura arriverà al Forum di Assago, per il primo di due live sold out che promettono grandi emozioni.

In attesa di scoprire cosa succederà, solo la scorsa settimana l’artista romagnola ha fatto tappa anche a Roma. Proprio durante il concerto è accaduto qualcosa di inaspettato, che ha lasciato il pubblico sorpreso. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Tutto è iniziato quando Laura Pausini si stava apprestando a chiudere il concerto con la celebre La Solitudine. A un tratto una fan, dopo aver eluso le guardie, ha fatto irruzione sul palco. Pronto l’intervento della sicurezza, che ha tentato di acciuffare la ragazza. A quel punto però a intervenire è stata la stessa Laura, che ha allontanato i bodyguard e ha abbracciato la sua fan, facendola cantare con lei. Naturalmente il video del momento ha fatto il giro del web e in molti hanno commentato la reazione della cantante, che da sempre è legatissima al suo pubblico.

Laura nel mentre proprio in queste ore è risultata essere la prima artista italiana ad entrare nella classifica Billboard Hot 100, segno dunque che ancora oggi, dopo quasi 32 anni di carriera, è amatissima in tutto il mondo.