Arriva l’ennesimo successo per la cantante Laura Pausini, che entra ufficialmente come prima artista italiana nella celebre classifica Billboard Hot 100.

Laura Pausini nella Billboard Hot 100

Laura Pausini ha raggiunto un traguardo storico, diventando la prima artista italiana nella storia a entrare nella prestigiosa Billboard Hot 100, la classifica musicale che raccoglie i singoli più popolari negli Stati Uniti.

Un riconoscimento che segna un ulteriore passo nel percorso internazionale della cantante, che continua a consolidare la sua carriera oltre i confini nazionali. La canzone che ha permesso all’artista di Solarolo di ottenere questo risultato è Se fue, in collaborazione con Rauw Alejandro.

LEGGI ANCHE: Giustizia per La Talpa, un reality che non è stato capito fino in fondo

Il brano, piazzatosi all’82° posto, è incluso nell’ultimo album del rapper portoricano Cosa Nuestra e altri non è che la nuova versione in spagnolo di Non c’è, hit della Pausini lanciata nel 1994. Nei giorni scorsi, la cantante ha commentato:

“Trent’anni dopo, ‘Non c’è’ esce di nuovo, ma questa volta in una nuova versione con un arrangiamento diverso e in duetto con un artista che amo e a cui voglio molto bene. Cercatela sulle piattaforme digitali e fatemi sapere cosa ne pensate… io la amo più della versione originale!“

La Billboard Hot 100 è una delle classifiche musicali più rispettate e seguite al mondo ed entrare in essa rappresenta un simbolo di successo a livello globale.

L’impresa di Laura Pausini è particolarmente significativa considerando il panorama musicale USA, dove artisti provenienti da culture diverse devono affrontare una forte concorrenza.

Il fatto che una cantante italiana riesca a farsi notare in un mercato così competitivo, anche se con un brano in spagnolo, dimostra la qualità e l’universalità della sua musica.

La carriera di Laura Pausini ha sempre avuto una dimensione internazionale, con numerosi album in spagnolo, inglese e portoghese, che le hanno permesso di conquistare milioni di fan in tutto il mondo.