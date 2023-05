NEWS

Vincenzo Chianese | 19 Maggio 2023

Il dolce post di Laura Pausini emoziona il web

Sono ore difficili e complicate per l’Emilia Romagna. Gran parte della regione è stata infatti colpita da una violenta alluvione, e numerosi sono stati i danni provocati dal maltempo. Nel mentre a scendere in prima linea per poter aiutare la popolazione è stata Laura Pausini, che come è noto ha proprio origini romagnole. La cantante fin dal primo momento ha condiviso sui suoi social diverse raccolte fondi per sostenere i cittadini colpiti dall’alluvione. Laura come se non bastasse ha pubblicato anche un toccante post, nel quale ha affermato:

“Tantissimi stanno aiutando, e molti, come me, vorrebbero aiutare ma si sentono impotenti perché dobbiamo giustamente lasciare che siano le forze dell’ordine a gestire tutto, come ci è stato chiesto. Ci sarà da ricostruire, riportare in vita speranza e case. Stiamo uniti anche da lontano. Io vi terrò aggiornati come posso. Anche io come tanti di voi sono in attesa di comunicare con parenti e amici. Anche io come tanti di voi ho la mia casa e il mio fan club completamente allagati. Per fortuna quando ieri è successo tutto, erano vuoti. Forza Romagna terra mia. Ti amo”.

Nel mentre anche il fanclub di Laura Pausini, che come in molti sapranno si trova a Solarolo, è stato colpito dall’alluvione, e non sono mancati diversi danni. Oggi così a correre prontamente per aiutare a pulire il fanclub sono stati Fabrizio e Gianna, genitori di Laura, che si sono messi all’opera per far tornare operativa la sede il prima possibile. Lo scatto è stato anche condiviso dalla Pausini stessa, che ha poi aggiunto:

“Mamma e Babbo. 75+78. L’esempio di una vita. Grazie per averci insegnato a non arrenderci mai”.

Il dolce post di Laura Pausini ha emozionato il web, e non sono mancati tanti commenti d’affetto da parte di tutti i fan.