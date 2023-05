Angelina Mango a Sanremo 2024? Arriva la sua risposta

NEWS

Vincenzo Chianese | 19 Maggio 2023

Amici 22

Parla Angelina Mango

In queste ore è uscito il primo EP di Angelina Mango, Voglia di Vivere, che sta già scalando le classifiche. La cantante come sappiamo solo qualche giorno fa ha vinto il circuito canto di Amici 22, classificandosi al secondo posto dietro a Mattia Zenzola, ma è già tornata al lavoro, dedicandosi anima e corpo alla sua carriera. Nel mentre Angelina sta rilasciando anche diverse interviste e proprio nel corso di una chiacchierata con FQ Magazine ha fatto un bilancio della sua esperienza all’interno del talent show di Maria De Filippi. Queste le dichiarazioni della Mango:

“È stata una esperienza catartica. Dal punto di vista mentale sono cambiata. Mi sono ritrovata in situazioni più grandi di me e a dover gestire tante cose. Ho imparato tante cose e questo disco è la rappresentazione materiale di ciò che ho vissuto”.

Ma non è finita qui. Angelina Mango infatti rivela anche di non aver mai pensato di poter vincere Amici 22, ammettendo di aver sempre sentito dentro di sé che a trionfare sarebbe stato Mattia. Ecco cosa ha affermato la cantante:

“Se pensavo di vincere? No, assolutamente perché pensavo avrebbe vinto Mattia e me lo sentivo. So che sembrerà falso, ma è vero. Lui ha lottato per tanto tempo per questa esperienza ed ero tanto contenta per lui. Penso di aver vinto lo stesso, sono soddisfatta di quello che ho fatto”.

Come se non bastasse Angelina Mango parla anche della possibilità di partecipare al Festival di Sanremo 2024. Già in molti infatti si aspettano di vedere la cantante sul palco della kermesse musicale e adesso arriva la risposta dell’ex protagonista di Amici 22, che afferma:

“È lontano ancora, chi può dirlo? Nemmeno mi aspettavo di entrare ad Amici, un anno fa. Se arriverà, ben venga, e se non dovesse arrivare, allora ci sarà qualcos’altro”.