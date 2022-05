1 Perché Laura Pausini è scomparsa all’Eurovision?

Ieri sera è andata in onda la finale dell’Eurovision 2022 e abbiamo assistito alla vittoria dell’Ucraina. A dare la classifica, almeno all’inizio, sono stati soltanto Mika e Alessandro Cattelan. Perché Laura Pausini, però, non era sul palco? Si è ironizzato tanto sul web, ma allo stesso tempo molta era anche la preoccupazione che fosse accaduto qualcosa. Poco prima che venissero annunciati i voti del televoto è riapparsa senza dare troppe spiegazioni, però, si è solamente scusata con il pubblico.

Dopo la fine dell’evento, tuttavia, ha voluto rassicurare i fan. Ora sta bene, il problema è stato solo un calo di pressione. Ecco che cosa ha scritto la cantante sul suo profilo Instagram:

“Che serata ragazzi! Quanto amore mi avete dimostrato tutti da tutto il mondo! Grazie. Volevo tranquillizzarvi e dirvi che sto bene. Durante questa finale ho avuto un calo di pressione e per questo motivo mi sono dovuta fermare una ventina di minuti su consiglio delle dottoresse che mi hanno soccorsa e che ringrazio tanto. Gli ultimi 6 mesi sono stati carichi di lavoro e ho ceduto allo stress…

Ma sono felice di aver chiuso la serata insieme ai miei adorati compagni di viaggio @alecattelan e @mikainstagram e aver potuto annunciare insieme a loro i vincitori dell’@eurovision, la meravigliosa #Ucraina. Ringrazio tutti voi e Rai (in parparticolare @stefano__coletta) ed Ebu per la splendida avventura, i nostri meravigliosi autori, i musicisti, i ballerini, tutti, davvero.. ricorderò questa esperienza tra le più belle della mia vita. Ps Grazie alle dottoresse Alessandra e Noemi e alla mitica infermiera Daniela angeli veri dell’ASL Città di Torino e del centro medico Rai“.

Laura Pausini, quindi, non ha avuto niente di grave. Soltanto un po’ di stanchezza dovuta agli ultimi faticosi mesi. Non ha però, in passato, nascosto la sua gioia nel far parte di questo speciale evento. Andiamo a rileggere le sue parole…