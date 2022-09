La replica di Laura Pausini

Negli ultimi giorni a finire al centro della polemica è stata Laura Pausini. Come sappiamo la cantante italiana più famosa al mondo è stata ospite del programma spagnolo El Hormiguero, insieme ai suoi colleghi di La Voz, di cui quest’anno è nuovamente giudice. Tuttavia durante un gioco all’artista romagnola è stato chiesto di intonare l’iconico brano Bella Ciao. A quel punto Laura, che nel corso della sua carriera 30ennale non si è mai esposta politicamente, ha preferito evitare di cantare la canzone. Ciò nonostante sul web si è scatenata una polemica senza precedenti e alla cantante sono state rivolte pesantissime e gravissime accuse.

A seguito delle numerose critiche così poco fa Laura Pausini ha deciso di rompere il silenzio per la prima volta. Con un comunicato ufficiale sui social così l’artista è tornata sulla questione, spiegando perché ha preferito non cantare Bella Ciao. Queste le sue dichiarazioni:

“Vorrei esporre il mio punto di vista dopo le polemiche di questi giorni. In una situazione televisiva estemporanea, leggera e di puro intrattenimento, ho scelto di non cantare un brano inno di libertà ma più volte strumentalizzato nel corso degli anni in contesti politici diversi tra loro. Come donna, prima che come artista, sono sempre stata per la libertà e i valori ad essa legati. Aborro il fascismo e ogni forma di dittatura. La mia musica e la mia carriera hanno dimostrato i valori in cui credo da sempre. Volevo evitare di essere trascinata e strumentalizzata in un momento di campagna elettorale così acceso e sgradevole, purtroppo non è stato così. Rispetto il mio pubblico e continuerò a farlo, con la libertà di scegliere come esprimermi. Laura”.

Che adesso dopo il suo intervento la polemica che ha travolto Laura Pausini giunga al termine? Nel mentre i fan attendono con ansia il nuovo album della cantante, che secondo le indiscrezioni dovrebbe vedere la luce nei primi mesi del nuovo anno.

