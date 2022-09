1 La polemica su Laura Pausini

Laura Pausini, cantante amatissima in gran parte del mondo, si sta trovando al centro di una polemica dopo quanto successo all’interno di un programma spagnolo. Ma andiamo con ordine per capire bene ciò che è accaduto. Come riporta anche il sito Davide Maggio, infatti, la cantante romagnola era ospite all’interno del talk El Hormiguero. Insieme a dei suoi colleghi de La Voz, Luis Fonsi, Antonio Orozco e Pablo López, stava giocando a “Fulgor“, un gioco ispirato a “Furore“. I presenti dovevano cantare un brano che avesse nel testo la parola “Corazón” (Cuore):

Dopo alcuni brani in spagnolo, Laura ha optato per la sua lingua madre canticchiando Cuore Matto, che però in studio non conosceva nessuno. A quel punto, il conduttore Pablo Motos ha intonato Bella Ciao coinvolgendo i presenti e beccandosi il rifiuto perentorio e allarmato di Laura. Il padrone di casa non ha insistito ed è andato avanti col gioco, in cui poco dopo Laura ha avuto modo di omaggiare altresì Raffaella Carrà accennando la versione spagnola di A Far l’amore comincia tu che contiene la parola Corazón.

Fatto sta che la reazione del pubblico da casa è stata molto dura. A commentare, prima di tutti, Adriana Lastra, deputata socialista: “Rifiutarsi di cantare una canzone antifascista dice molto della Signora Pausini e niente di positivo“. Anche Ibán García, deputato socialista del Parlamento Europea ha affermato: “Né con i democratici, né con i nazisti. Uguale“. Laura Pausini, però, ha voluto mettere in chiaro la sua posizione e su Twitter ha dichiarato quanto segue:

Non canto canzoni politiche né di destra né di sinistra. Quello che penso della vita lo canto da 30 anni. Che il fascismo sia una vergogna assoluta mi pare una cosa ovvia. Non voglio che qualcuno mi usi per fare propaganda politica. Non inventate ciò che sono.

