Regina Elisabetta, ecco a chi andranno i suoi gioielli

È trascorsa una settimana da quando la Regina Elisabetta è morta. In questi giorni così sono partiti come da protocollo i diversi cerimoniali, che si concluderanno con i funerali di stato, previsti per lunedì 19 settembre. Nel mentre come ben sappiamo Carlo è stato eletto Re, mentre Camilla, per volere di Sua Maestà stessa, Regina consorte. Mentre attendiamo il giorno dell’ultimo saluto alla sovrana, in questi giorni sono emerse diverse curiosità e qualche retroscena sulla vita di Elisabetta. In molti nel mentre sul web si stanno chiedendo anche a chi andranno i preziosi gioielli della Regina, ai quali ha sempre tenuto molto. Come è noto infatti Sua Maestà in ogni occasione ha sempre sfoggiato anelli, collane, spille e orecchini mozzafiato, e sembrerebbe che la sua collezione conti più di 300 pezzi. Ma a chi andrà dunque questo bottino? Facciamo un po’ di chiarezza.

I gioielli di Elisabetta possono essere divisi in tre grandi gruppi. Al primo fanno parte i cosiddetti Gioielli della Corona, che resteranno alla Torre di Londra, appartenendo al Regno Unito. Ci sono poi i pezzi privati, che la sovrana ha acquistato o che ha ricevuto in regalo da suo marito il Principe Filippo. Questi gioielli andranno in eredità a Re Carlo e sarà lui a decidere chi potrà indossarli. Con ogni probabilità dunque nelle occasioni ufficiali potrebbero essere prestati a sua moglie Camilla o alle Principesse, come è spesso accaduto anche in passato per volere della monarca.

Ci sono poi i gioielli più privati della Regina Elisabetta, quelli di sua madre. In questo caso è stata proprio Sua Maestà a decidere a chi andranno questi preziosi pezzi e le sue volontà sono scritte nel testamento. C’è poi la questione della fede nuziale. L’anello, realizzato in oro gallese, verrà sepolto con la sovrana, insieme ai suoi orecchini di perle. Discorso differente invece per il gioiello di fidanzamento che aveva ricevuto dal Principe Filippo. L’anello infatti verrà donato alla Principessa Anna.

Nel mentre Re Carlo qualche giorno fa ha tenuto il suo primo discorso alla nazione, durante il quale ha parlato propio di sua madre. Rivediamo le sue dichiarazioni.