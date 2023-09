Social | Spettacolo

L’accusa della fan di Lazza

Lazza dopo Sanremo 2023 ha conquistato le classifiche e ha potuto ampliare ulteriormente il suo già vasto pubblico. I fan lo adorano e quando lo incontrano per strada lo fermano per scattare un selfie o chiedergli un autografo. Capita delle volte però che anche il rapper si sia negato a queste richieste, almeno secondo quanto raccontato da una sua supporter su TikTok.

Una ragazza ha svelato infatti un episodio che si sarebbe verificato e che andrebbe proprio a coinvolgere Lazza. Poco dopo l’accaduto la giovane ha svelato sulla piattaforma cosa sarebbe successo. In compagni di una sua amica ha detto infatti di aver beccato il cantante in aeroporto, a Ibiza per la precisione:

“Becchiamo Lazza. Quanto amiamo Lazza? Tantissimo”. Così la ragazza pare aver esortato la sua amica a sbrigarsi di modo da riuscire così a fermare Lazza, parlare con lui e chiedergli una foto. In maniera piuttosto dettagliata la supporter ha mostrato dispiacere per la reazione del cantante alla sua richiesta:

«Arriviamo da lui, stava con due amici, mentre cammino dico “Lazza, Lazza ti prego una foto”. Lui non ci si ca*a di pezza, come se siamo due ca**te. E gli amici “no ragazze scusate ma sta a telefono”. Inca***ta perché non stava al telefono.Quest’anno dovevo andarlo a vedere pure al concerto, quindi lo sai che te dico? Ma chi te se in***a».

Pare quindi che la fan dopo questo “incontro” con Lazza abbia deciso di non andare nemmeno al suo live.

La risposta del rapper

Il video pubblicato dalla ragazza ha ottenuto una marea di visualizzazioni, commenti e condivisioni. Su Instagram è però arrivata la risposta da parte di Lazza.

Con un breve video il rapper ha deciso di commentare la vicenda. Il secondo classificato al Festival di Sanremo 2023 è stato ripreso a bordo di uno scooter. A richiamare l’attenzione il suo amico musicista, che gli urla: “Un saluto a tutte le tiktoker”.

A quel punto Lazza ha replicato facendo una sorta di smorfia per poi scoppiare a ridere con il suo amico, che continuava a filmarlo con il telefonino. Il cantante quindi non avrebbe gradito troppo quanto successo e, di conseguenza, ha voluto rispondere a modo suo.

La vicenda continua a fare discutere sulle varie piattaforme social, anche dopo questa risposta da parte di Lazza. Seguiteci ancora per altre news!