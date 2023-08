NEWS

Andrea Sanna | 21 Agosto 2023

Il tweet di Lazza divide il web

ItaloDisco dei The Kolors ha conquistato le vette delle classifiche, arrivando a essere uno dei pezzi più ascoltati di questa estate. Il tormentone estivo, passatissimo in radio, ha trovato un commento in queste ore da parte di Lazza. Il cantante arrivato secondo al Festival di Sanremo 2023 ha preso in prestito le parole di Stash dei The Kolors per porgere una domanda ai fan:

“C’è per caso qualcuno che vuole scrivermi ‘questa non è Ibiza’?”, ha scritto il rapper. Ciò che ha lasciato sorpresi gli utenti è che Lazza ha aggiunto l’emoji di un WC. Che sia accidentalmente sfuggita o volesse essere una semplice battuta mal interpretata dagli utenti? Al momento resta un rebus.

La storia Instagram di Lazza

L’uscita social da parte di Lazza ha generato diverse reazioni da parte degli utenti del popolo del web. C’è chi ha colto la sua domanda andando a commentare le storie Instagram, così come il post pubblicato su Twitter, con la frase richiesta e chi invece ha chiesto spiegazioni.

Qualcun altro ci ha riso su e c’è chi ha azzardato a una presunta collaborazione. Una parte del web invece ha pensato potesse essere un “dissing” di Lazza nei confronti dei The Kolors. Ipotesi che sentiamo di escludere al momento, dato che non vi è alcuna fonte in grado di testimoniare ciò.

Insomma gli utenti al momento sembrano essere un po’ confusi dalla richiesta di Lazza che, sicuramente può avere una spiegazione o come dicevamo potrebbe trattarsi di una semplice battuta.

Vedremo se Lazza, visto il clamore mediatico che ha generato la sua battuta, deciderà di intervenire per fare chiarezza. Novella2000.it in ogni caso è ben favorevole ad ascoltare l’artista semmai volesse fare una rettifica e svelarci il significato nascosto di questo suo tweet! Attendiamo news.