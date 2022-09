1 Lo spoiler di LDA e Albe

Due degli allievi più seguiti e amati di Amici 21 sono stati senza dubbio LDA e Albe. I cantanti fin dal primo momento hanno conquistato a poco a poco il cuore del pubblico, che nel corso dei mesi ha imparato a conoscerli sempre più a fondo. Gli artisti soprattutto con le loro canzoni hanno convinto anche i professori e i giudici, arrivando fino al Serale. Dopo la fine del talent show come se non bastasse sia Luca che Albe hanno dato ufficialmente il via alle loro carriere, pubblicando i loro EP e dando il via a dei tour instore. Entrambi per di più sono stati protagonisti di alcune note kermesse musicali, grazie alle quali hanno avuto modo di farsi conoscere ancora di più.

In queste settimane nel mentre i due artisti stanno lavorando ai loro prossimi progetti e sembrerebbe che stiano per arrivare grandi novità per tutti i fan. Poche ore fa infatti è arrivata una notizia che sta già facendo discutere i social. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

LDA e Albe hanno tenuto una diretta insieme sui social, e nel corso della live i due cantanti di Amici 21 hanno spoilerato la canzone che hanno scritto insieme! Il brano, di cui al momento non conosciamo ancora il nome, potrebbe essere rilasciato molto prima del previsto e nelle prossime ore dunque potrebbe arrivare l’annuncio ufficiale. Il duetto è già attesissimo dal pubblico, e di certo le aspettative non verranno deluse. Questo un estratto del pezzo, che sta già facendo emozionare i fan:

