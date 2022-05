LDA avvistato a cena con due ex di Amici 20 (VIDEO)

1 LDA a cena con Aka7even e Giulia Stabile

Essere eliminati da Amici dispiace, ma non significa la fine di una carriera, anzi per tanti arriva il vero successo. Anche per LDA è così, ma i fan li ha sempre avuto in tutti questi mesi, lo dimostrano i dischi d’oro e di platino che ha conquistato. Inoltre ha annunciato che il 13 maggio uscirà il suo album, dopo aver firmato un contratto con la Sony.

Ma non parliamo solo di lavoro, perché c’è anche tanto divertimento. Fuori dalla scuola di Amici Luca sta passando un po’ di tempo insieme ai suoi ex compagni, ma anche con qualcuno che frequentava la scorsa edizione. Di chi stiamo parlando? Il cantante Aka7even e la ballerina Giulia Stabile.

Proprio ieri il trio si trovava in un ristorante di Roma per una cena insieme. Sono stati loro a mettere alcune storie sui propri profili Instagram e a quanto pare la serata è stata all’insegna del diverimento. E come poteva essere altrimenti, visti i caratteri di tutti e tre?

Ad un certo punto della cena Aka7even e Giulia Stabile si sono messi a fare il solletivo a LDA che quasi non respirava per quanto rideva. Poi ad un certo punto la ballerina ha spalmato della panna sul volto di Aka. Ma dopo è adata oltre e ha riempito la faccia del giovane D’Alessio sempre di panna. Il video di tutto quello che hanno conbinato è davvero esilarante.

E l’ex allievo di Amici 21 non è la prima volta che incontra il finalista della scorsa edizione. La loro unione artistica ha fatto impazzire i fan di entrambi. Ecco cosa hanno fatto…