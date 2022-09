LDA beccato con la nuova fidanzata (FOTO)

1 La nuova fidanzata di LDA

Un po’ di tempo fa si è parlato di un nuovo amore per LDA, una fidanzata. Era stato proprio il cantante a sbilanciarsi a riguardo in un’intervista rilasciata a Lorella Cuccarini. La prof di Amici, all’interno del suo format su Youtube, gli aveva chiesto se fosse innamorato o se invece non avesse tempo per l’amore. L’ex allievo di Rudy Zerbi era restato un po’ sul vago, ma si era capito che qualcosa bolliva in pentola.

“Allora per me dire innamorato è un parolone molto grosso. Tanto interessato a una persona questo sì, te lo posso dire. È una bellissima persona. Siamo nella fase in cui ci stiamo conoscendo. Spero che magari un giorno succeda”. Proseguendo nell’intervista aveva anche ammesso di aver avuto un colpo di fulmine.

A quanto pare oggi quelle speranze di innamoramento probabilmente si stanno avverando perché adesso questa ragazza ha un volto e un nome. A mostrarla è stata Deianira Marzano grazie ad alcune fonti. Qualche utente le ha mandato degli scatti che stanno girando sul web in cui appunto il cantante è con questa ragazza in atteggiamenti intimi.

Un utente ha scritto alla Marzano: “Ciao Deia non so se può interessarti ma sono un po’ di ore che stanno girando delle foto di LDA con una ragazza che credo sia la fidanzata. Lo disse anche lui che si stava sentendo con una ragazza; lei si chiama Giulia e ha il profilo privato.”

Ma non solo, i due sono stati anche paparazzati insieme in vacanza e ci sono dei resoconti di chi li ha visti. Andiamo a vedere meglio nel dettaglio…