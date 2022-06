1 Parla l’ex fidanzata di LDA

Da quando ha lasciato la scuola di Amici 21 per LDA è arrivato il successo. Soltanto il mese scorso infatti il giovane cantante partenopeo ha lanciato il suo primo EP, che ha scalato le classifiche. Ma non solo. Luca infatti ha girato l’Italia con una serie di date instore, durante le quali ha avuto modo di incontrare faccia a faccia il suo pubblico. Come se non bastasse il figlio di Gigi D’Alessio ha anche annunciato le prime date live del suo attesissimo tour, che partirà tra qualche settimana. Pochi giorni fa in più il cantante ha raggiunto suo padre sul palco, in occasione del concerto evento che si è tenuto a Napoli per i suoi 30 anni di carriera. I due hanno emozionato il pubblico duettando sulle note di Quello che fa male, canzone che abbiamo conosciuto all’interno del talent show.

Il successo di Luca dunque è inarrestabile e di certo anche nelle prossime settimane arriveranno grandi novità. Nel mentre in queste ore è accaduto qualcosa di totalmente inaspettato. Sui social sta infatti girando un video della ex fidanzata di LDA, Emanuela, in lacrime al suo concerto. Il filmato ha naturalmente attirato immediatamente l’attenzione del web, arrivando fino alla stessa Emanuela, che ha deciso di intervenire e di fare chiarezza. L’ex ragazza di Luca ha così spiegato il perché delle sue lacrime, e in merito ha affermato:

“Ma non piangevo per lui. Piangevo perché mi ha emozionato vedere tutta quella gente lì per lui”.

Pare dunque che anche dopo la fine della loro relazione LDA ed Emanuela siano rimasti in buono rapporti. Nel mentre solo poche settimane fa Luca nel corso di un’intervista ha parlato del suo rapporto con Gigi D’Alessio, spendendo bellissime parole per suo padre. Andiamo a rivedere le sue dichiarazioni.