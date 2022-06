Gigi D’Alessio e LDA, l’emozionante duetto padre-figlio incanta Napoli

1 Il duetto tra Gigi D’Alessio e LDA

Ieri su Rai 1 (e a Piazza del Plebiscito) è andato in scena “Gigi D’Alessio – UNO COME TE – 30 ANNI INSIEME”, l’evento che il cantautore napoletano ci ha tenuto a portare in scena per festeggiare questo grande traguardo della sua carriera. La serata si concluderà questa sera con un secondo appuntamento. Presenti alla festa tantissimi ospiti e amici e tra loro non è potuto di certo mancare suo figlio LDA (all’anagrafe Luca D’Alessio), reduce dalla straordinaria esperienza di Amici 21.

Il giovane artista che in suo padre ha sempre visto un esempio da seguire sia nella vita che nella musica, è salito sul palco intonando il brano che l’ha reso celebre nel talent show condotto da Maria De Filippi. LDA ha così contato, con il pubblico piuttosto coinvolto, Quello che fa male. Inizialmente Gigi D’Alessio l’ha accompagnato suonando il pianoforte e, solo poco dopo, i due si sono uniti in duetto.

Poco dopo LDA molto emozionato e suo padre Gigi D’Alessio si sono uniti in un dolce abbraccio, come potete vedere anche da questo video, postato da una pagina Instagram dell’ex allievo di Amici 21…

Gigi D’Alessio sia sul palco che sui social ha voluto spendere parole al miele per suo figlio LDA, che a sua volta ha replicato. Andiamo a vedere cosa si sono detti…