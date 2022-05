1 Le date del tour di LDA

LDA non si ferma più dopo Amici 21. Il cantante, famoso per la sua partecipazione al talent show di Maria De Filippi, sta riscuotendo un successo clamoroso. Dopo il Disco d’Oro e il Disco Platino (conquistati nella scuola) e aver scalato le classifiche musicali, ora in radio sta sbancando con il nuovo singolo Bandana e le novità non sembrano essere finite qui!

Questo perché LDA (all’anagrafe Luca D’Alessio) in questi giorni, oltre a festeggiare l’uscita del suo primo disco, ha annunciato anche le date del suo primo tour italiano e non solo! Con grande entusiasmo ed emozione il giovane artista ha fatto sapere la lieta notizia ai propri fan, attraverso i propri canali ufficiali. Ecco le parole del figlio di Gigi D’Alessio:

“Finalmente il mio sogno si avvera!”, si legge dalla didascalia del post pubblicato su Instagram. “Annuncio le mie prime date a Roma, Milano, e la mia Napoli. E come potete immaginare un concerto con sette canzoni non è possibile, quindi. 4 arrivateci voi 3. Le prevendite a partire dalle ore 18:00 su Ticketone.it link in bio”.

Ma non è finita qui. Perché LDA ha altre sorprese in serbo per i suoi fan. Le date del tour (alle quali potrebbero aggiungersi delle altre) sono solo una piccola parte dei progetti del cantante. L’ex allievo di Amici, infatti, ha fatto sapere che ci saranno altri nuovi appuntamenti con gli Instore, dove ci sarà un’altra occasione per rivedere il proprio pubblico. A seguire tutte le date…