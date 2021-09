1 Parla Claudio, fratello di LDA

Da qualche ora è partita ufficialmente la nuova edizione di Amici di Maria De Filippi, la 21esima, e finalmente abbiamo scoperto chi sono i nuovi allievi del talent show. Quest’anno come sappiamo a far parte della classe c’è anche LDA, Luca D’Alessio, che come suggerisce il nome è il figlio di Gigi D’Alessio! Il cantante si è infatti presentato ai casting, e audizione dopo audizione è arrivato a cantare davanti ai professori e al pubblico. Rudy Zerbi così ha deciso di concedere un banco al rapper, tuttavia sui social non sono mancate le critiche.

In molti infatti hanno duramente attaccato LDA, accusandolo di essere raccomandato. Le cose naturalmente non stanno affatto così e se Luca è riuscito ad accedere ad Amici 21 è solo per via del suo talento. Nel mentre però a prendere le difese del cantante è stato suo fratello Claudio, che sui social, commentando un post della pagina Facebook di Vanity Fair Italia, ha affermato:

“Quanti commenti scontati e ridicoli, che noia. A Maria certe cose non sono mai piaciute e mio padre non si sarebbe mai sognato di fare una cosa del genere, proprio perché sa cosa vuol dire fare gavetta e soprattutto cosa sia la meritocrazia. Mio fratello si è presentato ai provini come tanti altri, solo dopo le prime selezioni hanno scoperto chi fosse, naturalmente l’invidia e la cattiveria in questo paese prevale su tutto. […] Vi assicuro che ad Amici i raccomandati non entrano, è una politica va contro gli ideali di Maria da sempre, tutto qui. Poi come dici tu può piacere o no, questo lo decide la gente o semplicemente una parte, come accade a tutti gli artisti. Ognuno ha la sua fan base”.

Non resta che attendere dunque per vedere cosa accadrà durante il percorso di LDA ad Amici 21. Nel mentre Gigi come sappiamo tra qualche mese diventerà padre per la quinta volta. Rivediamo di più in merito.