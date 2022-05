Negli ultimi giorni inaspettatamente si è parlato di una presunta collaborazione inedita tra LDA e Lulù Selassié! Ma facciamo un piccolo passo indietro e rivediamo cosa è accaduto. Tutto è iniziato quando alcuni fan della Principessa hanno richiesto a gran voce la partecipazione dell’ex Vippona al video di Bandana, ultimo singolo di Luca. L’appello è giunto anche ai due diretti interessati, che fino a questo momento non si conoscevano. Lulù nel mentre ha fatto sapere di apprezzare l’ex volto di Amici 21 e di amare la sua musica. Adesso così è accaduto qualcosa di totalmente inaspettato.

Nel corso di una recente intervista infatti LDA ha lanciato un appello a Lulù Selassié e l’ha invitata a scrivergli per un’eventuale partecipazione al video di Bandana! Il cantante tuttavia ha ammesso di essere venuto a conoscenza solo pochi giorni fa della richiesta dei fan della Principessa, e di non conoscere l’ex Vippona. Ciò nonostante Luca si è mostrato disposto a collaborare con Lulù, e in merito ha affermato:

“Ti dico la verità, io non ero a conoscenza di questa cosa fino a una settimana fa. Su Twitter ha iniziato a girare questa cosa, ma a caso. Io e lei non ci conosciamo. Se vuole fare il video per me non ci sono problemi. Non so da dove è nata però questa cosa, devo ancora schiarirmi le idee. Lulù se vuoi scrivimi, ci organizziamo magari per un futuro video di Bandana. Io giuro non sapevo nulla di questa cosa, mi dispiace perché hanno fatto questa cosa e non ci conosciamo nemmeno. Però se vogliamo fare il video, facciamo il video. Non ci sono problemi”.