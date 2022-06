1 Reunion tra LDA e Carola Puddu

È un periodo d’oro per LDA. Dopo la fine della sua esperienza ad Amici 21 infatti il figlio di Gigi D’Alessio ha pubblicato il suo primo EP, che ha avuto un ottimo successo. Ma non solo. In queste settimane Luca sta anche girando l’Italia per incontrare il suo pubblico con una serie di date instore. Come se non bastasse l’artista partenopeo ha anche annunciato le date dei suoi primi concerti, e i biglietti per accedere ai live stanno già andando a ruba.

Poche ore fa per di più l’ex allievo del talent show di Maria De Filippi ha anche duettato con suo padre, sulle note del suo brano Quello che fa male. Luca è stato infatti ospite del concerto evento che Gigi D’Alessio ha tenuto a Napoli in occasione dei suoi 30 anni di carriera, che è stato trasmesso in diretta su Rai 1. Il duetto ha naturalmente emozionato il pubblico e il web, e già in molti stanno chiedendo a gran voce una collaborazione tra i due artisti.

Nel mentre in queste ore LDA si è mostrato sui social insieme a Carola Puddu, ballerina di Amici 21, e la reunion non è passata inosservata. Proprio all’interno del talent show i due hanno stretto una bella amicizia, che sta proseguendo anche adesso che il programma è terminato. Carola, che nel mentre è stata assunta al Balletto di Roma, in questi giorni ha raggiunto Luca a Napoli e i due hanno trascorso del tempo insieme.

Finalmente abbiamo avuto la reunion dei più robbati dell'edizione!!!

Solo poche settimane fa intanto il cantante di Amici 21 ha parlato del suo rapporto con Gigi D’Alessio. Andiamo a rivedere le dichiarazioni del cantante.