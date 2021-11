1 Lo scherzo de Le Iene a Maria Teresa Ruta

Alcune settimane fa Maria Teresa Ruta ha saputo come tutti noi che sua figlia Guenda si sarebbe sposata con il fidanzato Mirko Gancitano. Noi l’abbiamo scoperto guardando la diretta del GF Vip, quando i due ragazzi hanno chiesto la benedizione di papà Amedeo Goria. Questo ha spinto così la showgirl a fare le cose per bene a invitare i futuri consuoceri a cena. Ed è proprio con la complicità di tutti i menzionati che l’ex gieffina diventa inconsapevolmente vittima di uno scherzo de Le Iene. Ma vediamo cosa è successo.

Piuttosto indaffarata, grazie all’aiuto del compagno Roberto, Maria Teresa Ruta ha preparato diverse pietanze, ingannando l’attesa tra le chiacchiere e un piacevole sottofondo musicale. Il momento è stato poi interrotto dall’arrivo di Guenda e Mirko, accompagnati dalla madre e padre di quest’ultimo. Ciò che non sa Maria Teresa, però, è che non sono i veri genitori, ma degli attori scelti da Le Iene per questo scherzo. Il piano, però, sembra filare liscio dato che fino a quel momento la Ruta non li aveva conosciuti.

Il finto papà e la finta mamma di Mirko hanno portato a casa di Maria Teresa Ruta un amico, così almeno l’hanno presentato inizialmente. La conduttrice era già pronta ad aggiungere un posto a tavola, ma il terzo ospite in questione ha detto che si sarebbe fermato per un brevissimo tempo e dare un’occhiata alla casa per poi andare via.

La cena è proseguita liscia come l’olio tra le risate, interrotte però dall’intervento della finta famiglia di Mirko Gancitano. Così Guenda ha vuotato il sacco e ha confessato a Maria Teresa Ruta di aver aiutato economicamente i suoceri in un momento di difficoltà. Così la padrona di casa ha voluto sapere qualcosa di più a riguardo e ha fatto delle domande sull’uomo che li ha accompagnati ed è rimasto fuori dall’abitazione a controllare.

Che cosa sarà successo poi durante lo scherzo de Le Iene? Proseguite con la lettura per scoprirlo!