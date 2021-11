2 Guenda Goria si sposa

Come annunciato in diretta TV, durante una delle ultime puntate del Grande Fratello VIP, Guenda Goria sposerà il fidanzato Mirko Gancitano, videomaker e amico intimo di Alex Belli.

La coppia si è conosciuta meno di un anno fa, ma l’amore li ha travolti ed entrambi hanno una gran voglia di formare una famiglia. Da tempo lei cercava stabilità in fatto di sentimenti, dopo una serie di storie più o meno importanti finite male. Lui è un ragazzo del Sud, e come tale si aspetta di celebrare l’unione in grande stile.

Guenda Goria ha raccontato i particolari del suo progetto di nozze a Novella 2000, che l’ha sentita in un’intervista uscita stamani in edicola a firma di Victor Venturelli.

Intanto, la figlia di Maria Teresa Ruta ha spiegato il perché della scelta di portare tanto presto i fiori d’arancio.

“Ci conosciamo da meno di un anno, sicuramente è poco tempo, ma abbiamo tanta voglia di costruire. Siamo nell’età giusta per pensare di costruire un futuro insieme. Sono pochi mesi ma molto intensi e di grande qualità, perché da quando ci siamo conosciuti praticamente passiamo insieme tutto il tempo e condividiamo tutto. Abbiamo condiviso tanti viaggi, tante emozioni, anche due operazioni diverse…”

L’iniziativa, in ogni caso, è stata di Gancitano, proprio come vuole la tradizione.

“Il matrimonio è una idea di Mirko. Però è anche frutto di una voglia comune di famiglia”.

E com’è andata la proposta?

“In grande semplicità. Dopo una giornata e una serata insieme, siamo tornati a casa e lui si è inginocchiato alla vecchia maniera in modo molto romantico, chiedendomi se volessi essere sua moglie”.

La cerimonia nel Castello di mamma

La parte più impegnativa ma anche divertente dell’organizzazione saranno i festeggiamenti. Guenda Goria e il fidanzato pensano di celebrare le nozze due volte: la prima coi parenti che entrambi hanno al Sud, la seconda ai confini con la Svizzera.

“Pensiamo di fare due cerimonie. Una al Sud, perché i familiari di Mirko sono molti e anche perché al Sud le feste sono sempre molto calorose, e anche io ho molti parenti calabresi da parte di mamma. E poi pensiamo di andare al castello di mamma a Luino, in provincia di Varese, a festeggiare tutti insieme, e fare una festa divertente in stile Maria Teresa Ruta”.

Già, perché Maria Teresa Ruta gestisce da anni il Castello Ruta, sito nel comune di Luino, in provincia di Varese, sul confine svizzero.

La struttura, che la conduttrice possiede con il marito Roberto, è usata soprattutto come location (eccentrica e originale) di matrimoni. Tra arazzi, vecchie armature e troni in stile regale, anche Guenda e Mirko potranno godere di questa cornice da sogno affacciata peraltro sul Lago Maggiore.