Belen Rodriguez fuori da Tú sí que vales e da Le Iene

NEWS

Vincenzo Chianese | 5 Luglio 2023

Il futuro di Belen Rodriguez

In questi giorni si è a lungo parlato del futuro televisivo di Belen Rodriguez. Dagospia infatti ha fatto sapere che la showgirl argentina avrebbe non solo lasciato Tú sí que vales, ma che non sarebbe neppure stata riconfermata a Le Iene. Questo quanto ha rivelato il noto portale: “BELEN RODRIGUEZ, TU SI QUE (NON) VALES. L’ARGENTINA HA DECISO DI LASCIARE LO SHOW DEL SABATO SERA DI CANALE 5. NON È STATA INVECE RICONFERMATA A “LE IENE”, IN POLE POSITION VERONICA GENTILI. LA GIORNALISTA È STATA AVVISTATA AL RISTORANTE DI MEDIASET A COLOGNO MONZESE A PRANZO CON DAVIDE PARENTI. PER ORA BELEN SI ACCONTENTERÀ (CON MEGA CACHET) DEL RUOLO DI CONCORRENTE A “CELEBRITY HUNTED” SU PRIME VIDEO…“.

Dopo giorni di rumor, in queste ore è stata fatta chiarezza. Ieri sera infatti nel corso della presentazione dei Palinsesti Mediaset 2023/2024, le voci di corridoio sono state confermate. Belen dunque lascia sia Tú sí que vales che Le Iene, e sarà proprio Veronica Gentili a condurre la prossima edizione del programma in onda su Italia 1. Ma non è finita qui.

Stando a quanto annunciato nel corso della conferenza stampa, nessuno prenderà il posto di Belen Rodriguez a Tú sí que vales, che resterà dunque vacante. La showgirl nel mentre in queste settimane è stata impegnata con le registrazioni della nuova edizione di Celebrity Hunted, dove partecipa come concorrente, e il programma andrà in onda su Prime Video nei prossimi mesi.

Non resta dunque che fare un enorme in bocca al lupo a Belen.