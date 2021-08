1 Lee Ryan rischia il carcere

Dopo il coming out che tanto ha fatto parlare la stampa di tutto il mondo e i suoi fan, Lee Ryan torna ad essere nuovamente nell’occhio del ciclone. Stavolta però per un altro motivo decisamente delicato, che potrebbe provocare conseguenze importanti. Il cantante dei Blue, infatti, come raccontato da un giornalista del Daily Mail, sembra averla combinata davvero grossa.

Stando a quanto si legge, infatti, l’artista britannico è stato multato e gli è stato negata la possibilità di poter guidare la sua automobile, poiché non ha voluto fornire le giuste informazioni agli agenti e chi fosse al volante del suo veicolo. La multa in questione pare equivalere a circa 1.600 Euro. Insomma una cifra importante. Adesso Lee Ryan è stato dichiarato colpevole e se non pagherà l’ammenda rischierà di finire il tribunale o addirittura, nella peggiore delle ipotesi, in carcere. Una situazione sicuramente poco piacevole.

Come dicevano a svelare quelli che sono i dettagli della vicenda è stato il tabloid inglese attraverso un giornalista. Ecco quanto si apprende da Biccy:

“Lee Ryan è stato accusato di aver guidato la sua Mercedes a 70 miglia all’ora in una strada in cui il limite era fissato a 60. Tutto questo è accaduto più di un anno fa. Ryan da allora è stato processato per due capi d’accusa, sia per l’eccesso di velocità, che per non aver fornito informazioni relative all’identificazione dell’autista quando richiesto. L’artista è stato dichiarato colpevole dai magistrati. Al cantante è stato detto che se i soldi non verranno pagati potrà essere riportato in tribunale e potrebbe finire in carcere“.

Una faccenda davvero scomoda per Lee Ryan dei Blue, che su Instagram si è sfogato con i fan su quanto accaduto. Andiamo quindi a leggere la posizione da parte del cantante. Continua…