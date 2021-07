1 Il coming out di Lee Ryan

Lee Ryan in passato ha rivelato di aver avuto delle “avventure” con degli uomini e non è mancato l’outing da parte dell’ex fidanzata Jasmine, ma nel momento in cui in questi giorni sui social ha rivelato di essere bisessuale è stato attaccato pubblicamente. Il cantante dei Blue ha postato una storia Instagram con un filtro particolare e con su scritto, come si legge sul The Sun:

“Potrei iniziare a identificarmi come un bambino alieno / stella / seme / indaco. Tutto tranne che umano. Rispettate i miei desideri”.

L’esternazione fatta da Lee Ryan, però, non è affatto piaciuta alla drag queen Layla Zee Susan, che ha contattato in privato all’artista britannico scrivendogli testuali parole, riportate da Biccy: “Non pensi che quello che hai scritto sia un po’ insensibile verso i tuoi fan non binari? Credo sia davvero una cosa scema che ti rende un cog***e“.

Un attacco durissimo che ha fatto sbottare non poco Lee Ryan, il quale ha replicato sul web: “Vaffan***o put****. Questo ti offende? Te la prendi con me quando volevo soltanto dire che non amo gli umani! E tu sei proprio l’esempio del perché odio le persone umane. Sono sicuro che non mi diresti queste cose in faccia, perché sei un troll da tastiera. Non ho mai detto cattiverie sulle persone non binary o gay. Ho detto che non amo gli umani e questo soprattutto a causa dei piccoli str***i come te che spingi le tue opinioni in gola alla gente e pensi di averne diritto. Dì pure a tua mamma che la f***o dopo e dillo anche a tuo padre!“.

A seguire, come si legge sul sito, Lee Ryan è stato rintracciato dal The Sun per parlare di quanto accaduto. Il componente dei Blue ha confidato di essere davvero furioso:

“Sono davvero arrabbiato e arrabbiato perché non mancherei mai di rispetto a nessuna comunità – so cosa vuol dire essere mancato di rispetto senza motivo e fa male. Normalmente ignoro cose del genere, ma è come se qualcuno mi chiamasse razzista quando non lo sono. Il mio migliore amico Duncan si veste costantemente da travestito, è gay, quindi questo mi ha davvero sconvolto. Non ho detto nulla sulle drag o i travestiti. Se hai intenzione di essere scortese con me, sarò scortese con te, e se non ti piace, non venire da me. Sono un uomo bisessuale e un altro membro della band è gay, non mancherei mai di rispetto alla comunità“.

Insomma Lee Ryan si è arrabbiato parecchio, tanto da decidere di cancellare pian piano i suoi social, spiegandone i motivi…