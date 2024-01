NEWS

Vincenzo Chianese | 6 Gennaio 2024

Grande Fratello

In queste ore ad attaccare nuovamente Letizia Petris è stata la sua ex fidanzata Nicole, che critica per l’ennesima volta la relazione tra la fotografa e Paolo Masella.

Parla l’ex di Letizia Petris

Qualche settimana fa a fare dei duri attacchi a Letizia Petris è stata la sua ex fidanzata Nicole. Quest’ultima ha così rivelato alcuni retroscena sulla sua relazione con la fotografa, tirando in ballo fatti gravissimi che hanno fatto discutere il web. La stessa gieffina è stata informata di quanto accaduto, tuttavia in diverse occasioni ha preferito non replicare alle dichiarazioni di Nicole, rimanendo dunque in silenzio. Adesso però l’ex di Letizia è tornata a parlare e nel corso di un’intervista ha lanciato una stoccata alla storia tra la fotografa e Paolo Masella, facendo una critica. Queste le sue dichiarazioni, che in queste ore hanno fatto il giro del web:

“Te lo posso proprio garantire. A lei di Paolo non interessa niente. Ma poi ieri una scena bruttissima. Gli diceva cosa doveva mettersi. Lui poverino non ha un’identità sua, lo trattava malissimo. Lui non sta facendo il suo gioco, si sta facendo l’esperienza di Letizia, che per pararsi il sedere è attaccata alla cosa che poteva essere più facile lì dentro, ovvero avere una relazione o avere un’amicizia con la persona che in quel momento era più vista ovvero Perla”.

Ma non è finita qui. Proseguendo il suo discorso, Nicole critica anche l’amicizia nata tra Letizia Petris e Perla Vatiero, svelando per di più cosa potrebbe fare la fotografa quando lascerà la casa del Grande Fratello:

“Se l’amicizia con Perla è vera? Lei una volta uscita da lì non calcolerà più nessuno. Quando esce ricerca il suo ex. Scriverà anche a me per insultarmi o mi chiederà di vederci”.

Le parole dell’ex di Letizia Petris non sono di certo passate inosservate e in molti si chiedono già se stavolta la fotografa deciderà di replicare a Nicole.