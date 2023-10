Spettacolo

Andrea Sanna | 10 Ottobre 2023

Grande Fratello

Paolo Masella conteso al GF

Dopo lo scontro tra Jane Alexander e Beatrice Luzzi, un altro momento che sta facendo discutere dentro e fuori la Casa del GF coinvolge Paolo Masella. Il concorrente infatti pare provare una simpatia per delle donne: Anita Olivieri e Letizia Petris.

A osservare la situazione è invece Valentina Modini, che sembra guardarsi intorno, per capire la situazione. Ma non sembra comunque disdegnare un interesse verso Paolo Masella.

Poco dopo è stato mandato in onda anche un filmato dove abbiamo avuto modo di vedere appunto alcuni momenti nel corso della settimana. Qui c’è stata una comparazione del rapporto tra Paolo e tutte e tre le ragazze menzionate precedentemente…

Successivamente Alfonso Signorini ha richiamato l’attenzione dello stesso Paolo Masella, il quale ha deciso di vuotare il sacco. Il macellaio ha spiegato di non nutrire alcun interesse nei confronti di nessuna delle tre ragazze di cui abbiamo parlato, rifilando una sorta di due di picche, se così vogliamo chiamarlo.

Nonostante i dubbi di tanti, Paolo ha fatto sapere: “A me non piace nessuno, solo psicologicamente mi interessa Letizia”. Quest’ultima però è fidanzata, come noto. Quindi una situazione del genere frena a prescindere il gieffino.

Fermo nelle sue decisioni quindi Paolo Masella non ha alcun interesse per nessuna delle ragazze della Casa. In tutto ciò Letizia ha ribadito di amare il suo fidanzato, sebbene abbia bisogno di pensare a sé e di trovare in Paolo un grande amico. “Ricordiamoci che l’amicizia tra uomo e donne esiste, sdoganiamo questa cosa”, ha ribadito ancora Letizia Petris.

Ma ora che succederà? Paolo Masella dopo stasera continuerà a mantenere il punto? Nella Casa del Grande Fratello può succedere davvero di tutto, quindi non è da escludere che possa esserci qualche avvicinamento come no. Ci sarà tempo di capire tutti i dettagli. Continuate a seguirci ancora…