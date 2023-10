Spettacolo

Nicolò Figini | 15 Ottobre 2023

Angela Megastore a Citogonare Rai 2

Su Tiktok è diventata un vero e proprio fenomeno e da mesi ormai compare all’interno dei “per te” di tutta Italia. Stiamo parlando di Angela Megastore, la proprietaria di un negozio a Roma che vende vestiti e accessori. Nei suoi video la possiamo vedere mentre si cimenta nei panni di una personal shopper proponendo outfit per ogni occasione a prezzi abbordabili.

La scorsa settimana è stata ospite di Paola Perego e Simona Ventura in collegamento proprio dallo store che gestisce. A distanza a scelto i look per le conduttrici a poco tempo di distanza dal debutto a Ballando con le stelle. Questo momento ha molto divertito il pubblico e per tale ragione questa mattina è tornata a Citofonare Rai 2:

“Dopo molti, molti tentativi… La nuova diva di Roma è qui in anteprima mondiale con Domenico Marocchi”.

Nel video qui sotto possiamo vedere Angela Megastore mentre fa il suo ingresso accolta dagli applausi calorosi del pubblico. Dopo aver salutato le padrone di casa, quindi, si accomoda sul divanetto: “Sono venuta a consegnarvi questi vestiti per Ballando“.

A entrambe propone dei vestiti molto aderenti. La Perego esclama dubbiosa: “Secondo te, Angela, io posso andare così?“. La Ventura, invece, dice: “Questo è uguale a quello della prima puntata, Manca il frustino qui“. Per entrambe Angela, inoltre, ha detto la sua frase più celebre: “Hai una bela fisica“.

Il momento è stato condiviso sul web e commentato con parole di grande entusiasmo. Vedremo, a partire dal 21 ottobre 2023, se Paola e Simona indosseranno davvero questi abiti per il loro debutto a Ballando con le stelle.

