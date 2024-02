Anche Elena Sofia Ricci è una ‘Luzzer’: l’attrice vota Beatrice come finalista (VIDEO)

Spettacolo

Nicolò Figini | 25 Febbraio 2024

Grande Fratello

Sul web è diventato virale un video in cui Elena Sofia Ricci vota come finalista del Grande Fratello la collega Beatrice Luzzi.

Elena Sofia Ricci sostiene Beatrice Luzzi

Da settembre a oggi, ovvero fin da quando è cominciata la corrente edizione del Grande Fratello, abbiamo spesso parlato di Beatrice Luzzi. L’attrice ha quasi da subito fatto scaldare gli animi nella casa e spesso si è scontrata con diversi gieffini. Tra le liti che si ricordano meglio ci sono quelle innumerevoli con Massimiliano Varrese, Anita Olivieri, l’ormai ex flirt Giuseppe Garibaldi e Perla Vatiero.

Non sono mancate invece volte in cui ha avuto contro quasi tutta la Casa. Sui social, tuttavia, ha sempre avuto l’appoggio del pubblico e proprio le persone da casa l’hanno salvata dal rischio eliminazione nonostante le varie nomination. Lei stessa ha più volte avuto dei crolli fino ad arrivare al punto di voler lasciare il reality perché stava cominciando a trovare l’atmosfera insostenibile.

Però Beatrice Luzzi ha perseverato e oggi si ritrova al televoto per la scelta del primo finalista. Ormai la conclusione del Grande Fratello è vicina e gli spettatori sono chiamati a fare una scelta importante. A compierla, come possiamo vedere dall’inaspettato video qui sotto, è anche Elena Sofia Ricci. La celebre attrice è protagonista di un filmato diventato virale nel quale si mostra mentre dà i suoi tre voti proprio a Beatrice.

E se lo dice anche Elena Sofia Ricci, chi sono io per non farlo ? #grandefratello #Luzzers #salottogf #beaux pic.twitter.com/XJhAFLgiuE — Beatrice Luzzi Stan Account 66% (@teschio_22) February 24, 2024

Questo gesto ha riscosso subito il favore degli utenti del web, che l’hanno presa a esempio. “E se lo dice anche Elena Sofia Ricci chi sono io per non farlo?, si chiede ironicamente qualcuno. Oppure ancora: “Elena Sofia Ricci ha detto che dovete andare a votare Beatrice. Quindi adesso andare e anche di corsa“. Riuscirà la Luzzi a conquistarsi il primo posto in finale?

Per scoprirlo non ci resta che aspettare la puntata di domani, lunedì 26 febbraio 2024, solo su Canale 5.