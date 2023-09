NEWS

Nicolò Figini | 11 Settembre 2023

Grande Fratello

Lunedì 11 settembre 2023 ha avuto inizio il Grande Fratello con l’edizione mista. Ci saranno persone normali e personaggi famosi. Tra questi ci sarà anche Paolo Masella, un giovanissimo macellaio di 25 anni proveniente da Roma. Andiamo a scoprire tutto sul suo conto.

Chi è Paolo Masella

Nome e Cognome: Paolo Masella

Data di nascita: 1998

Luogo di nascita: Roma

Età: 25 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazioni non disponibile

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Professione: macellaio

Fidanzata: informazione non disponibile

Figli: Paolo non ha figli

Tatuaggi: informazione non disponibile

Profilo Instagram: non ha social

Paolo Masella età e biografia

Chi è Paolo Masella, concorrente del Grande Fratello? Il ragazzo nasce a Roma nel 1998. Di conseguenza ha un’età pari a 25 anni. Non abbiamo informazioni sull’altezza o il peso.

Dei genitori non abbiamo informazioni sul padre ma ha detto di essere molto legato alla madre. I due sono divorziati.

Nella vita lavora come macellaio e la sua più grande passione è viaggiare: “Ultimamente ho cominciato a viaggiare da solo. Ora ho l’obiettivo di vedere le sette meraviglie del mondo“.

Vita privata: Paolo del Grande Fratello è fidanzato?

Cosa sappiamo della vita privata di Paolo Masella? Al momento non è fidanzato ma ha affermato di essere single:

“Tra una fettina e l’altra e occasioni non mancano in macelleria. A volte invece dei soldi lasciano il numero”.

Vedremo se dentro la casa del Grande Fratello troverà l’amore.

Dove seguire Paolo del Grande Fratello: Instagram e social

Paolo Masella dove possiamo seguirlo durante il suo percorso al Grande Fratello? Rivela di essere all’antica perché non ha alcun social.

Quindi, al momento, non lo possiamo trovare su Instagram, TikTok, Twitter o Facebook.

Paolo Masella al Grande Fratello

Paolo Masella arriva al Grande Fratello lunedì 11 settembre 2023. Non sapevamo nulla di lui fino al momento della sua apparizione.

Nel video presentazione su Twitter rivela che vuole fare il reality per realizzare un suo sogno, ovvero quello di non fare più lavorare la madre.

Il percorso di Paolo al Grande Fratello

Il percorso di Paolo Masella inizia lunedì 11 settembre 2023 su Canale 5 al Grande Fratello. Presto vedremo come se la caverà nella Casa.

1° settimana: Paolo entra nella Casa per primo e appare subito molto emozionato dalla prima apparizione televisiva.