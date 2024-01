Spettacolo

Nicolò Figini | 22 Gennaio 2024

Amici 23

La maestra Alessandra Celentano ha mandato una nuova lettera a Nicholas. Il contenuto lo ha molto infastidito e in seguito è anche scoppiato a piangere.

La lettera di Alessandra Celentano per Nicholas

Durante il daytime di Amici 23 abbiamo visto Alessandra Celentano inviare una nuova lettera a Nicholas. In questo caso non si è trattato di un compito ma più che altro di un suo pensiero sull’allievo. Nel video qui sotto ascoltiamo le seguenti parole:

Purtroppo non ci capiamo, tutto ciò che ti dico è sempre riferito alla danza. So di avere dei parametri alti così come so che sono molto esigente. Ma sempre a fin di bene. I compiti che assegno servono per farvi crescere e farvi capire la differenza tra quantità e qualità. Meglio essere un avvocato bravo che un ballerino scarso”.

Alessandra Celentano, quindi, ha affermato che non darà più compiti a Nicholas così che possa concentrarsi di più sul percorso con il suo professore. Il motivo sta nel fatto che forse l’allievo ha “bisogno di un confronto più amorevole“. Queste parole lo hanno fatto rimanere molto male e lo ha esternato davanti a tutti quanti.

I ragazzi si sono radunati intorno a lui e lo hanno abbracciato. Successivamente Nicholas ha affermato di sentirsi come se fosse arrivato al limite e per tale ragione ha chiesto un confronto con Alessandra Celentano. La produzione gli ha risposto poco dopo, però, che la maestra non ne vede il motivo e a seguito di ciò è scoppiato a piangere in bagno.

Gaia e Giovanni, suoi compagni nella squadra di Raimondo Todaro, hanno tentato di tirarlo su di morale. Dopo un po’ di insistenza ci sono riusciti e lo hanno fatto pensare ad altro. Vedremo se nelle settimane che rimangono prima del Serale riuscirà a far cambiare idea alla professoressa, per lo meno per quanto riguarda i compiti.