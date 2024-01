Guenda Goria e Mirko Gancitano sono in dolce attesa e diventeranno presto genitori (ESCLUSIVO)

Scoop | Spettacolo

Andrea Sanna | 22 Gennaio 2024

Guenda Goria

In esclusiva a Novella 2000 Guenda Goriae Mirko Gancitano hanno annunciato che presto diventeranno genitori! Auguri da tutti noi!

Guenda Goria e Mirko Gancitano hanno scelto Novella 2000 per dare una bellissima notizia ai propri fan. Presto diventeranno genitori del loro primo bambino. Ecco cosa ci hanno raccontato….

“Saremo presto genitori”: le parole di Guenda Goria e Mirko Gancitano

Una notizia più bella di questa non poteva di certo esserci e a rivelarcela in esclusiva sono Guenda Goria e Mirko Gancitano. La coppia ha scelto Novella 2000 per annunciare che presto diventeranno genitori. Hanno tenuto massimo riserbo fino a ora, ma adesso ci hanno regalato questa splendida novità:

«Finalmente possiamo darvi la notizia che da mesi speravamo di potervi dare, ad agosto saremo genitori del nostro primo bambino, la nostra felicità è assoluta».

Queste le parole all’unisono di Mirko Gancitano e Guenda Goria, che insieme conducono la seguitissima trasmissione su Radio LatteMiele. Entrambi stentano ancora a crederci. Ora possono coronare un sogno così tanto desiderato e voluto. Ma come sta Guenda e cosa sappiamo a proposito? A parlarne è Mirko che ci ha fatto sapere che la sua compagna è al terzo mese di gravidanza: “Nel dirvelo tiro un sospiro di sollievo. Sono state settimane dove eravamo in apprensione per tutto quello che ci era successo”.

Non tutti ricorderanno ma nell’estate 2022 un grande spavento aveva colpito Guenda Goria e il suo fidanzato Mirko Gancitano, a causa di una gravidanza extrauterina che l’ex vippona non aveva potuto portare a termine. Oggi però la lieta novella.

Poco dopo a fare da eco alle parole di Mirko Gancitano è Guenda Goria, che ha confermato: “Tutto sta andando per il verso giusto e sto bene”. E di questo non possiamo che esserne felici anche noi. Il parto è previsto ai primissimi di agosto.

Guenda Goria e Mirko Gancitano sono amici di Novella 2000 e grandi amici personali del direttore Roberto Alessi, ma anche due firme dei nostri giornali. In TV la coppia ha confermato la notizia a La Volta Buona, trasmissione di Rai 1 condotta da Caterina Balivo.

Tutta la squadra di Novella2000.it e Novella 2000 fa i migliori auguri a Mirko e Guenda per questa splendida notizia!