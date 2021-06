1 La foto di Liam e Gabriella

Finalmente Liam Hemsworth ha reso ufficiale la storia d’amore che lo lega a Gabriella Brooks. A due anni dalla fine della relazione con Miley Cyrus, l’attore australiano ha deciso di iniziare una nuova vita accanto alla modella, dopo aver suscitato l’interesse da parte di Lindsay Lohan.

Liam e Gabriella stanno insieme da circa un anno e in tutto questo tempo hanno cercato di essere i più indiscreti possibili nel preservare la loro frequentazione. Già nel dicembre del 2019 erano circolate i primi rumor, ma si era sempre mantenuto il massimo riserbo. Fino ad ora.

Durante questo fine settimana hanno preso parte ad una serata benefica tenutasi all’aeroporto di Sydney. Su Instagram Liam Hemsworth ha pubblicato non solo un bellissimo scatto in compagnia della Brooks, come potete vedere qui sotto negli screen, ma anche una bella foto di gruppo con Gabriella, il fratello Chris Hemsworth e la moglie Elsa Pataky e Luciana Barroso, moglie di Matt Damon.

Per entrambe le immagini Liam Hemsworth ha scelto una singola didascalia: “Notte fantastica per raccogliere fondi e consapevolezza per uno dei problemi più importanti e impegnativi, la salute mentale dei bambini“, ha scritto sul suo account ufficiale che conta oltre 13 milioni di follower.

Foto Instagram – Liam Hemsworth

Ed ecco anche il secondo scatto che vede insieme complici Liam Hemsworth e la sua fidanzata Gabriella Brooks.

Post Instagram di Liam Hemsworth

Insomma la coppia ora non si nasconde più e con queste foto ha finalmente reso pubblica la relazione. Continua…