L’hotel poco prima della morte di Liam Payne ha contattato per ben due volte il 911: “Un ospite sta distruggendo la stanza. Abbiamo bisogno di qualcuno, non sappiamo se la sua vita è a rischio”.

Liam Payne, la chiamata dell’hotel al 911

Nelle scorse ore la morte di Liam Payne ha sconvolto e lasciato attonito il mondo intero, che piange la sua scomparsa. Solo poche ore prima l’ex membro degli One Direction pubblicava dei video e foto sul suo profilo Snapchat. Il che rende tutto ancor più misterioso.

Secondo la prima ricostruzione dei fatti, Liam Payne sarebbe caduto dal terzo piano dell’hotel Casa Sur in cui alloggiava a Buenos Aires. Poco dopo la diffusione dell’accaduto da parte dei media locali, un programma TV argentino ha ricevuto la chiamata fatta da uno degli addetti alla receptionist dell’albergo alla polizia.

Come si apprende dal filmato realizzato dalla stampa estera, l’uomo non avrebbe contattato le forze dell’ordine per la morte di Liam Payne, ma prima che ciò accadesse, perché ne aveva notato un atteggiamento aggressivo.

Dalla chiamata in questione, che potete riascoltare qui nel video sottostante, l’uomo ha raccontato che un ospite (Liam Payne ndr) stava rompendo tutto nella sua stanza e che era necessario che intervenissero subito, perché in presa a un attacco di rabbia:

“Salve, vi chiamo dall’hotel CasaSur. Abbiamo un ospite che è in preda a comportamenti dovuti agli effetti di droga e sta rompendo tutto nella stanza, quindi abbiamo bisogno che venga qualcuno adesso“, si sente dal video.

Antes de la muerte de Liam Payne, el hotel llamó al 911 denunciando que un huésped estaba SOBREPASADO DE DROGA Y ROMPIENDO TODA LA HABITACIÓN: pic.twitter.com/R5oOq4d2c2 — Real Time (@RealTimeRating) October 16, 2024

Ma non solo perché c’è stata poi una seconda chiamata da parte della struttura al 911.

La seconda chiamata da parte della struttura

Come detto delle trasmissioni argentine hanno diffuso la conversazione del receptionist dell’hotel al 911. Dopo la prima parte di audio che vi abbiamo mostrato nelle precedenti righe, in questo video, invece si sente chiedere alla polizia di intervenire perché si teme per l’incolumità di Liam Payne:

“Abbiamo un ospite che è esagerato con la droga e l’alcol. Abbiamo bisogno di aiuto, che ci mandiate qualcuno, per favore. Abbiamo bisogno che ci mandino qualcuno urgentemente, perché non so se la vita dell’ospite è a rischio. Si trova in una stanza che ha un balcone e abbiamo un po’ paura che faccia qualcosa che metta a rischio la sua vita”.

Questo il secondo servizio in cui possiamo riascoltare la chiamata in cui si parla di Liam Payne.

🚨👮 ULTIMO MOMENTO | 2do llamado al 911 del recepcionista del hotel donde se cayo Liam Payne:



"Queremos que venga alguien URGENTE. Tenemos miedo que se tire porque está en el balcón y muy pasado de droga. AUXILIO!" https://t.co/WJKcOzTz7N pic.twitter.com/vq4FzuIurZ — El Peluca Cavani (@PeluCavani) October 16, 2024

Purtroppo nonostante l’intervento di autorità e ambulanza, per Liam Payne non c’è stato niente da fare. Il cantante ed ex membro degli One Direction è morto sul colpo a soli 31 anni.