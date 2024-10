Un’ora prima della sua tragica morte, Liam Payne (ex One Direction) aveva pubblicato dei contenuti tra cui un ultimo video, che in queste ore è diventato virale sui social.

Liam Payne, l’ultimo video pubblicato

Solo nelle scorse ore sui media di tutto il mondo si è diffusa della tragica morte di Liam Payne, ex membro degli One Direction, a soli 31 anni a Buenos Aires. Per il momento la sua scomparsa è letteralmente avvolta dal mistero. Solo un’ora prima del decesso aveva pubblicato alcuni contenuti sui suoi social, come vedremo.

La stampa locale e non, così come i TG argentini, informano che il giovane sarebbe caduto dal balcone della sua stanza intorno alle 17:00 (ora locale). Attualmente come si legge anche su TMZ le autorità stanno indagando per ricostruire cosa è accaduto veramente e non si escludono più piste.

Intanto i fan di Liam Payne hanno fatto notare i video e foto postati sui social poco prima della scomparsa. Su Snapchat, tra le storie, Liam aveva diffuso del contenuti. Sull’account si sono viste delle immagini in cui posava in compagnia della compagna Kate Cassidy, mentre si guardavano allo specchio. Poi ci sono degli altri contenuti ripresi da un giardino e un’altra in cui è seduto su una poltrona e si chiede cosa indossare per la festa di Halloween: “Come mi vestirò? Idea: Forrest Gump”.

Il video di Liam

In un video a seguire, pubblicato un’ora prima della sua morte, Liam Payne faceva colazione con la sua dolce metà e scherzavano insieme sul fatto che lei abbia lasciato il suo cappello sul tavolo.

Sul Daily Mail intanto si precisa ed è bene ricordarlo, che la sua fidanzata non era lì con lui nel momento della tragedia. Dunque può essere che quei contenuti siano stati registrati precedentemente. Sarebbe però da valutare il momento di realizzazione di questi contenuti, anche se la pubblicazione appare recente.

Le autorità stanno indagando e ora servirà attendere per avere ulteriori dettagli sulla morte di Liam Payne, avvenuta tragicamente a soli 31 anni. Sui social intanto i suoi fan lo ricordano con affetto, increduli da quanto successo.