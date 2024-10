A soli 31 anni è morto Liam Payne degli One Direction.

Morto Liam Payne degli One Direction

Solo a scrivere queste righe ci vengono i brividi. Liam Payne, che abbiamo conosciuto come uno dei membri degli One Direction, è stato trovato morto fuori da un hotel “Casa Sur” a Buenos Aires. Aveva appena 31 anni. La notizia arriva dal giornale locale La Nacion.

Secondo la fonte il cantante sarebbe caduto dal terzo piano della stanza dell’albergo dove alloggiava da qualche giorno. Il luogo è posizionato nella via Costa Rica, nel quartiere portuario di Palermo.

L’arrivo dei soccorsi, per quanto sia stato imminente è stato vano. Liam Payne è morto e per lui non c’è stato niente da fare. Qualche momento prima il personale della location aveva chiamato la polizia poiché un uomo aggressivo si aggirava nei locali.

Successivamente la notizia dell’ufficialità della morte a soli 31 anni di Liam Payne, da parte del direttore del Dipartimento della Sanità (SAME), Alberto Crescenti al giornale precedentemente menzionato:

“Alle 17:04 siamo stati avvisati tramite il 911 di una persona che si trovava in un cortile interno della direzione dell’hotel Casa Sur. Alle 17:11 è arrivata una squadra SAME che ha confermato la morte dell’uomo. Abbiamo poi scoperto che era un cantante di un gruppo musicale. Purtroppo, a seguito della caduta, aveva riportato lesioni incompatibili con la vita, per cui abbiamo dovuto dichiararlo morto. Non c’era alcuna possibilità di rianimazione”.

L’indagine è in corso e non mancheranno altri aggiornamenti sulle cause del decesso.

La triste notizia della morte di Liam Payne ha fatto il giro del mondo e ha lasciato tutti senza parole. I suoi fan sui social si stanno radunando per rivolgere un ultimo saluto al loro beniamino. Il cantante lascia un figlio di nome Bear, nato nel 2017.

Il mondo della musica intanto si sta mobilitando per ricordarlo. Dal 2011 al 2015 ha pubblicato 5 album insieme agli One Direction e nel 2019 il primo da solista.

Con profondo dispiacere Novella2000.it e Novella 2000 si stringono intorno alla famiglia e ai suoi cari amici per la morte di Liam Payne.